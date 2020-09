El sector de l'oci nocturn i les sales de concerts reclamen un pla de rescat per salvar 37.000 llocs de treball

Tres organitzacions –Pimec, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (FECALON) i l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC)– han reclamat aquest divendres un pla de rescat del sector per salvar els 37.000 llocs de treball que en depenen. "Les autoritats no han mostrat cap sensibilitat envers un sector que dona feina a 37.000 persones a Catalunya, deu cops més que la fàbrica de Nissan", han assegurat les tres entitats en un comunicat conjunt. De fet, alerten que el sector "podria desaparèixer el 2021" perquè moltes de les empreses, la majoria pimes, no han ingressat ni un euro des del mes de març. Les organitzacions es queixen de les "constants restriccions d'aforament i horari" i que des del 17 de juliol han hagut de tancar.

botellón i altres festes clandestines".

Tanmateix, assegura que el sector "pot garantir la traçabilitat dels clients per poder aturar les cadenes de transmissió en cas de contagi, l'ús de mascaretes i gels hidroalcohòlics i, fins i tot, podria aplicar els nous tests ràpids de covid-19 a tots els assistents". Aquestes proves ràpides s'estan estudiant a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona però encara no estan operatives.

El secretari general de Pimec, Antoni Cañete, també reclama "compensacions econòmiques immediates" perquè els empresaris del sector puguin cobrir les seves despeses recurrents com lloguers i préstecs, ja que actualment no gaudeixen de cap tipus de moratòria. Cañete adverteix que el tancament de diversos locals podria tenir conseqüències negatives a molts nivells que afectarien "el turisme, la cultura, el jovent, els artistes i els múltiples sectors proveïdors directes i indirectes, com les empreses de seguretat, la distribució de begudes o la producció audiovisual".

La setmana passada l' ASACC va presentar el balanç del Sala Barcelona, una programació excepcional d'estiu duta a terme al castell de Montjuïc va permetre recaptar 60.000 euros destinats al salvament de les sales de la ciutat.