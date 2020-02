La sèrie que (presumptament) desvela qui va matar Malcolm X

'Who killed Malcolm X?'

De Rachel Dretzin i Phil Bertelsen per a Netflix

Quatre magnicidis van sacsejar els Estats Units els anys seixanta: els de John Fitzgerald Kennedy (1963), Malcolm X (1965), Martin Luther King (1968) i Robert Kennedy (1968). Els quatre assassinats coincideixen en el perfil de les víctimes, líders carismàtics que encapçalaven des de diferents ideologies la lluita pels drets civils, i en el fet que un cert misteri envolta encara l'autoria dels crims, fins i tot quan se'n va detenir la mà executora. Malcolm X va morir a causa dels trets que li van disparar mentre feia un míting a la sala Audubon de Nova York. La policia va arrestar tres homes com a presumptes autors: Talmage Hayer, Norman Butler i Thomas Johnson. Mentre està ben demostrada la implicació del primer, també és més que probable que els altres dos fossin homes de palla empresonats per amagar la identitat dels còmplices reals de Hayer i, de retruc, els possibles interessos rere l'assassinat del líder negre. Netflix ha estrenat una sèrie documental que vol oferir llum al cas.

Dirigida per Rachel Dretzin i Phil Bertelsen, Who killed Malcolm X? no tira d'un fil propi sinó que ressegueix la feina de l'activista Abdur-Rahman Muhammad, que investiga l'assassinat del líder afroamericà des de fa dècades. La hipòtesi de Muhammad és clara: Butler i Johnson són innocents (una suposició defensada per moltes altres veus) i, malgrat que Hayer va participar en l'atemptat, els trets mortals els hauria disparat una altra persona amb nom i cognoms. Com es fa palès al llarg de la sèrie, la identitat de l'assassí és un secret a veus, sobretot al seu lloc d'origen, Newark, a Nova Jersey. Lluny d'endinsar-se en el fangós territori de la conspiranòia o l'especulació, la docusèrie ofereix prou proves, evidències i testimonis perquè la tesi de Muhammad resulti més que creïble. Fins al punt que la Fiscalia de Nova York ja valora reobrir el cas.

Who killed Malcolm X? aprofundeix amb encert en el context històric en què es van produir els fets, de manera que també resulta un molt bon documental sobre el que representa la Nació de l'Islam, les tensions pròpies d'una gran tragèdia shakespeariana que van sorgir entre Malcolm X i el seu antic protector, Elijah Muhammad, i el paper de l'FBI a l'hora d'atiar amb tècniques pròpies de l'espionatge aquest progressiu odi entre els dos líders afroamericans. El paper de l'oficina federal a l'hora d'avortar el potencial d'un moviment negre que es revoltés contra l'opressió blanca queda clar.

A partir del cinquè episodi, la sèrie cobra un to més pròxim al thriller quan Muhammad s'acosta a Newark per identificar l'assassí. Les reaccions en una comunitat amb molta població afroamericana i on la Nació de l'Islam ha arrelat amb èxit resulten d'allò més il·lustratives: tothom li diu que no s'hi fiqui, que no remeni el passat, que ho deixi córrer...

Who killed Malcolm X? coincideix amb altres true crimes de Netflix com The Keepers i A los gatos, ni tocarlos, en què la iniciativa de revisar un cas no surt dels realitzadors sinó d'algun individu o grup de persones que s'hi interessen. Això fa que en alguns moments resulti excessivament derivatiu (hi ha detalls o reflexions al voltant de la investigació un pèl sobreres), però en aquest cas la sèrie no només compleix un dels objectius del true crime, posar en evidència les escletxes en una investigació policial o judicial, sinó que també arriba allà on altres no poden: identificar el veritable culpable d'un crim mal tancat.