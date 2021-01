'Sex education' a Terrassa: neix un festival de cinema

Terrassa tindrà, a partir d'aquest any, un festival de cinema sobre l'educació sexual. El Sex Education Film Festival celebrarà la seva primera edició els dies 22 i 23 de febrer al Cinema Catalunya de Terrassa i, tal com recull l'ACN, vol ser un punt de trobada per a cineastes del sector i incentivar la convivència entre creadors i públic. Segons el director i cofundador del festival, a més de professor de secundària, Iván Albacete, volen crear un lloc "on es puguin compartir idees, hi hagi conversa i es convidin directors de festivals". En aquesta primera edició l'organització ha rebut la participació de 180 curtmetratges de 30 països, dels quals se n'han preseleccionat 29.

Com a punt de partida, el festival es va plantejar si els professors i els alumnes estan prou preparats en l'àmbit de l'educació sexual als instituts. Segons Albacete, encara falta "una mica" i s'hauria de dedicar més temps i recursos a aquest terreny, tot i que també hauria de ser així en els àmbits familiar i social. Davant d'això, l'organització va crear les bases i unes plataformes que els han permès rebre 180 curtmetratges locals, estatals i internacionals. El resultat és una selecció oficial que tracta "temes molt diferents" de tota la geografia mundial, ja que cada pel·lícula té una història al darrere amb implicacions culturals i religioses dels diversos països del món.

La cofundadora de la cita i directora de la botiga de productes eròtics Nature Love, Nadia Gumà, ha precisat que els films que es projectaran són "de molt bona qualitat i educatius" i que arriben de països com França, Bèlgica, el Brasil, el Canadà, els Estats Units, Colòmbia, el Perú, Indonèsia i Egipte. La preselecció de 29 peces inclou temàtiques molt diverses que "serviran molt a la societat per adonar-se de la falta d'educació sexual".

Categories per edat

Segons ha precisat Gumà, els curtmetratges rebuts tracten problemes de salut sexual de les parelles quan arriben a una certa edat, el rebuig sexual als homosexuals i transgènere, la prostitució i el tràfic de dones, entre d'altres. Tanmateix, el festival no està subdividit en temàtiques sinó en edats: la secció adolescent teens a partir de 12 anys, amb 12 curts preseleccionats, i la secció d'adults a partir de 18 anys, amb 17.

Per a la selecció de 29 curtmetratges, el vessant educatiu ha sigut una de les "prioritats", però també s'han fixat en la qualitat, la creativitat, l'interès, l'estructura de la producció i si la temàtica era "clara i entenedora". A partir d'aquí el jurat serà l'encarregat de triar els guanyadors. L'integraran cinc membres: la regidora de Cultura, Rosa Boladeras; dos membres del festival LGTBI Fire! de Barcelona, i dues sexòlogues especialitzades en educació sexual. En el vessant d'exhibició, el festival tindrà quatre sessions, dues de matinals per als alumnes de secundària de Terrassa i dues al vespre per als ciutadans de Terrassa. Per la seva banda, Boladeras ha detallat que és un projecte impulsat per la Societat Municipal de Comunicació i ha pronosticat que serà un projecte "molt important" per a la ciutat i per als seus joves de la mà del poder de l'art i la cultura, que "cura i desperta l'esperit crític".