La sexualitat femenina pren l’escenari

Després de diversos espectacles de petit format i esperit indie, com Paradise i Be my baby, i també de la webserie Nico&Sunset, el tàndem format per Raquel Salvador (directora) i Oriol Vila (autor i director) s’atreveix a fer un pas més enllà: una comèdia clàssica d’embolics per aterrar al circuit comercial. El Teatre Borràs estrena aquest cap de setmana Oh, mami!, una comèdia que garanteixen que té “final feliç”.

Les protagonistes del muntatge són tres amigues de Sarrià (Anna Barrachina, Betsy Túrnez i Joana Vilapuig) que decideixen escapar de la seva rutina maternal obrint un negoci de cupcakes. Però, com molts d’aquests establiments de modes passatgeres, el negoci no rutlla i una d’elles té la idea de convertir la rebotiga en un centre de massatges per a dones amb final feliç. Oriol Vila descriu l’obra com una comèdia “festivalera”, amb un tercer acte de vodevil frenètic, que vol trencar tòpics sobre la sexualitat femenina. En el fons, dibuixen un món d’homes i dones a la recerca de la identitat personal, de la felicitat i del plaer. Jofre Borràs, Artur Busquets i Octavi Pujades interpreten els personatges masculins.

La idea li va sorgir a Oriol Vila fa quinze anys, en l’època que anava a recollir el fill a l’escola i coincidia amb grups de mares tipes d’assumir les ingrates, invisibles i inevitables tasques domèstiques totes soles. Juntes fantasiejaven amb treure algun rèdit econòmic de les tardes en grup a la plaça, on hi havia un forn en venda. Però aquestes mares tenen també una altra cara, amb desitjos i aspiracions personals, que permet fer emergir el negoci en negre. “Què passaria -planteja Vila- si les dones també comencessin a pagar pel seu plaer? Com serien aquests locals de sexe femení? Què suposaria de revolucionari per a la societat, per a les seves famílies i principalment per a elles mateixes?” L’escenografia, d’Enric Planas, juga amb la verticalitat de la platea del Borràs: la rebotiga és en un altell que afavoreix la discreció de les mamis. “La mare és al parc amb el seu fill, entra a la botiga de cupcakes, diu la contrasenya, puja al pis de dalt, li fan un massatge i surt per portar el fill a taekwondo”, explica Vila. La cosa rutlla tan bé que els cupcackes es converteixen en una tapadora.

Però el negoci il·legal posarà “en risc” l’estabilitat familiar de les tres protagonistes, i de fet els canviarà la vida. Aquest és l’element de drama que conté la comèdia de Nico&Sunset. “L’obra obre un debat sobre si la sexualitat femenina i la masculina són tan diferents com sempre se’ns ha dit, o sobre el desconeixement del propi sexe i la sexualitat en les dones -planteja Raquel Salvador-. L’ejaculació femenina també té un paper en l’obra”, adverteix la directora de l’espectacle. “Els espectadors potser es mullaran de riure”, la secunda Oriol Vila.

Segons l’autor, l’obra beu de comèdies de Billy Wilder o de Lladres d’estar per casa de Woody Allen, on el doble negoci funciona com a ganxo dramàtic. És una obra “clàssica” però amb la “marca Nico&Sunset”, “optimista i que defensa que cadascú ha de conèixer-se a un mateix i no tenir por”, explica Vila. “Ens agraden les històries properes, catàrtiques, però sempre sota l’aparença lluminosa de comèdia popular i divertida”, afirmen.