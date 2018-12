El nou (i curt) 'single' d'Amaia enamora i desconcerta els fans

'Un nuevo lugar' és el primer single de la guanyadora d''OT' Amaia Romero, que l'ha llançat avui a les 00 h. Les xarxes, que l'esperaven amb gran expectació s'han dividit entre amants incondicionals i crítics que consideren que els 1:50 minuts de durada de la cançó no són suficients i que està poc treballada.

En el nou treball d’Amaia, que tant s’ha fet esperar, sona de fons un ukelele i es poden sentir versos com "Sé que al final me dejo llevar y no debería" o "Os veo mirar a través del cristal" que es podrien interpretar com una referència al seu pas pel concurs televisiu. El videoclip està dirigit per Joana Colomar i produït per Vampire Films. Amaia, pocs minuts després de penjar el vídeo, ja era 'trending topic' a Twitter.





La cantant navarresa, que ha mantingut la discreció amb els detalls del llançament, s'ha traslladat a Nova York per gravar el disc amb Raúl Fernández, Refree, que ha sigut productor de Rosalía i Sílvia Pérez Cruz.