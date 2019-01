L'ska final de Dr. Calypso

Diuen que els vells rockers no moren mai, però arriba un moment en què es cansen de tanta carretera. És el cas de Dr .Calypso , que divendres van dir adéu als escenaris amb un últim concert a la sala Apolo amb totes les entrades exhaurides des de feia mesos. No era per menys, els Calypso sembla que sempre hagin estat allà, acompanyant-nos en els bons moments, els dolents i els regulars, d'aquí que fos un 'a reveure' difícil de pair . Durant tres dècades han aportat llum, alegria i ritme amb un grapat de músiques que ens eren alienes i que ells van descobrir-nos en l'època pre -Internet: ska jamaicà, 2Tone , calypso , rocksteady , reggae, boogaloo i northern soul. Més enllà de les cançons, que en són moltes i algunes meravelloses, un dels principals llegats de la banda és la seva melomania i vena prescriptora , decisiva perquè molts catalans arribessin a Prince Buster , Joe Bataan , Al Wilson, Third World , Wilson Pickett i un llarguíssim etcètera de clàssics de la música negra que han versionat amb veneració absoluta.

Per tot això, l'ambient de divendres el podríem definir amb tres sentiments comunitaris: d'agraïment pels anys compartits, tristesa per l'adéu i expectació de veure un dels concerts més simbòlics dels últims anys. La retirada de Dr. Calypso és la de l'últim gran referent de l'època daurada de la subcultura, la que va patir l'anunci de Barcelona com a ciutat olímpica, va al·lucinar amb el decorat de Gulliver a El Corte Inglés i va cantar el gol de Koeman a Wembley. La d' Skatalà, Decibelios, Brighton 64, Sencillos, Rebeldes i L'Odi Social. Ja no queda cap d'aquestes bandes dempeus i, tot i que algunes han protagonitzat retorns amb més o menys sort, Dr. Calypso són qui van posar l'última cançó del casset TDK on s'ha gravat la banda sonora d'una ciutat que s'ha acabat transformant en un aparador.

"Busquen, Busquen"

Amb el Xèriff (Sergi Monlleó) i el Luismi ( Luís López) movent el cul quasi des del ' backstage', els Calypso van sortir a l'escenari de l' Apolo amb idèntica filosofia cruyffista que al seu primer concert, fet a un local de carretera a prop Sant Boi l'any 89: 'Sortiu i gaudiu'. Darrere, el logotip del seu primer elapé ('Original Vol. 1', 1993) i davant, un públic militant, intergeneracional i disposat a ballar fins a acabar xop de suor i llàgrimes. I això van fer des de la bufada inicial de trompeta de ' Return' , fent palès que si ho deixen és per desgast i no per les canes i incipients panxetes, perquè si alguna cosa van demostrar divendres és que estan en una forma física i tècnica envejable. ¿Saben aquell tòpic què el ritme es porta a la sang? Doncs alguna cosa així els deu passar a aquesta colla. Però no només van tirar de múscul, en aquests trenta anys –tot i la seva al·lèrgia a l'estudi – han compost un catàleg d'himnes per parar un tren. Havien passat 20 minuts de concert i ja s'havien ventilat un bon grapat d'èxits: ' Cami fàcil', 'Sense sostre' (clara inspiració 2Tone), ' Special Girl' –de Joe Bataan– o el boogaloo ' The power of the latin soul'.

540x306 Cartell d''entrades exhaurides' a l'Apolo en el concert final de Dr.Calypso / Cèlia Atset Cartell d''entrades exhaurides' a l'Apolo en el concert final de Dr.Calypso / Cèlia Atset

Tot i que la concurrència no va parar de cantar en pràcticament tots els temes –fossin lletres, fossin lo ,lo ,los–, la nit va deixar un grapat de moments d'especial entusiasme, com el karaoke de '2300 milions', la història d'un desconegut guanyador de la loteria a Calella de la Costa i la tornada més recordable de la seva carrera ("Busquen, busquen, l ´home més ric, l ´home més ric, per treure ´ n profit") i els punys alçats de 'Brigadistes Internacionals', un altre dels seus èxits immortals i un dels pocs moment en què el Xèriff va deixar-se anar amb els parlaments. I és que sent una banda autodefinida com antiracista i antifeixista, el ritme ha estat prioritari davant del discurs.



Allunyats del pamflet, gràcies a Dé u, i de la música estrictament política, els Calypso han estat homes de festa i acció, segurament perquè el compromís és tan inherent que no necessiten grans paraules, només amb la posada en escena –sigui solidaritzant-se amb els refugiats o contra el futbol modern–, l'amor per la música negra i algunes cançons en tenen prou. Divendres, quan anaven acabant amb les 22 cançons del concert, van sonar algunes d'elles, com la molt celebrada 'Pardalets' (reggae contra la destrucció mediambiental), ' Toxic' ( ska nova onada que denuncia la revolució tecnològica) o 'Se'ns Pixen', apuntant a la classe política i amb la qual van acomiadar-se divendres, adéu previ al clímax final.

Vitals per a la música catalana

"Sense ells seria impossible entendre l'escena de música jamaicana de casa nostra i molts de nosaltres a saber on seríem". Aquestes paraules de Genis Bou ('alma mater' de The Gramophone Allstars), escrites a les xarxes socials un parell d'hores abans del concert, donen una idea de la importància que han tingut en la música catalana. És incalculable: sense Dr. Calypso no existiria l'escena ska nacional tal com la coneixem (els mateixos Gramophone, Soweto, The Penguins) ni els grups de mestissatge de masses – Txarango, La Pegatina– sonarien com ho fan. És gràcies a ells que vam acostumar-nos a veure bandes en format d'orquestra fora dels circuits de festa major, ells van adornar-ho tot amb secció de vents i dos cantants.

540x306 L'adéu dels escenaris del grup degà de l'ska català / Cèlia Atset L'adéu dels escenaris del grup degà de l'ska català / Cèlia Atset