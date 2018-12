La societat internacional d'autors sanciona la SGAE i es planteja expulsar-la

La Confederació Internacional de Societats d'Autors i Compositors (CISAC) ha decidit iniciar aquest dimarts un "procés sancionador" contra la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) que podria acabar amb la seva expulsió per no complir amb els reglaments internacionals, segons ha comunicat l'organització. "Davant el fracàs de la SGAE a l'hora de resoldre les violacions del reglament de la CISAC, el consell directiu ha decidit iniciar un procés sancionador que podria resultar en diverses sancions i mesures, incloses l'expulsió de la SGAE de la CISAC", assegura la confederació.

El consell directiu de la CISAC, format per una vintena de socis internacionals, ha decidit obrir el procés en considerar que les mesures iniciades per la SGAE per adequar-se a la normativa de l'organisme no han estat prou ràpides i serioses. De fet, la confederació ja havia retirat la SGAE del consell al març de forma preventiva per evitar un possible conflicte d'interessos durant la investigació de les pràctiques de conducta i gestió que va denunciar la Confederació Internacional d'Editors de Música.

La sanció i la possible expulsió (que s'ha dut a terme a altres països com, per exemple, l'Índia i Kènia) es concretaran durant la reunió anual del consell directiu, que tindrà lloc a París a finals de maig del 2019. Les queixes contra la SGAE fan referència al suposat favoritisme cap a alguns dels seus membres, com també al frau en el cobrament de drets d'autor de peces musicals emeses a la televisió. Aquesta pràctica, coneguda com 'la roda', està sent investigada per l'Audiència Nacional.

La CISAC és una organització amb 238 societats membres de 121 països. Amb seu a França, la confederació representa més de quatre milions de creadors d'àmbits diversos com el musical, l'audiovisual, les arts dramàtiques, la literatura i les arts visuals.