El repte de mantenir viu un espectacle confinat

El coronavirus va irrompre just al mig del procés de creació de Malditas plumas. La gestació de l'espectacle de la coreògrafa i ballarina Sol Picó ja havia travessat l'equador, però encara li faltava una de les parts més importants del procés –l'assaig als escenaris– quan tota la companyia es va veure obligada a plegar veles i a tancar-se a casa. "Va ser un coitus interruptus en tota regla", diu Picó. Com ella, són molts els equips artístics que a la primavera van veure com els seus espectacles quedaven paralitzats per la pandèmia. No només han hagut de frenar les creacions, sinó que les dates d'estrena han canviat i han hagut de reorganitzar-se per fer encaixar les agendes.

Mantenir vius els muntatges no ha sigut fàcil. La companyia de Malditas plumas estava a punt de començar una residència de deu dies al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), on havia d'estrenar el 27 de març, a la qual va haver de renunciar i confinar-se. "Ho teníem tot programat i preparat. Ens vam quedar a casa parats, sense poder fer res", explica Picó. Ells ja havien deixat enrere la part inicial del procés de creació, que resulta més fàcil de tirar endavant telemàticament, i estaven en aquell punt en què trepitjar l'escenari era fonamental.

"Vaig seguir treballant sola, em vaig aprendre el text. Tinc la sort de viure al costat de La Piconera [la seu de la seva companyia de dansa], així que cada dia hi anava a entrenar-me. Sense la feina d'oficina i sense poder treballar amb la companyia només em podia dedicar al cos. En aquest sentit, he pencat més que abans", assenyala Picó, que afegeix que ho hauria passat "molt malament" si no s'hagués pogut moure, perquè en professions com la dansa o el circ "el cos se'n ressent moltíssim". Malditas plumas és un solo inspirat en les vedets dels anys 20 al Paral·lel i combina la dansa contemporània amb el teatre. "Cada vegada estic més obsessionada amb la decadència, la desaparició, la mort, el significat d'anar acabant. M'interessa com ho anem acceptant irremeiablement", destaca.

651x366 La ballarina i coreògrafa Sol Picó a 'Malditas plumas' / MANOLO GARCÍA La ballarina i coreògrafa Sol Picó a 'Malditas plumas' / MANOLO GARCÍA

L'espectacle no gira al voltant de cap vedet en particular, sinó que més aviat evoca tot el món de la nit al Paral·lel a partir d'un personatge fictici. L'escriptora Cristina Morales s'ha encarregat d'elaborar els textos, que reflexionen "sobre les decisions i la inèrcia de la vida", com també sobre "els somnis que no s'han complert". Picó defineix Malditas plumas com "un repte de dramatúrgia difícil, perquè fusiona dansa i teatre", al qual el coronavirus ha afegit un nou obstacle a l'hora de crear. I si bé ella va dedicar la primavera a continuar treballant sola, tant la coreògrafa com la resta de l'equip sentien la necessitat de retrobar-se per seguir construint el muntatge, cosa que finalment han pogut fer a finals de juliol.

La mirada del públic per acabar de crear

El Centre Cultural Terrassa va obrir-los les portes per acabar d'enllestir l'espectacle i provar tot el que havien estat treballant a l'escenari. "És un moment molt delicat, perquè serveix per adonar-se d'allò que no funciona. Aquesta feina no es pot fer telemàticament", destaca Picó. Durant tres dies i mig, l'artista va poder veure com calia canviar algunes coses. Per exemple, la presència d'una nina de mida humana que porta enganxada a l'esquena i que li generava alguns problemes. "No em deixava l'espai físic suficient per moure'm i he vist que es trenca amb els moviments. Això era terrible", diu la coreògrafa, que ha decidit reduir el protagonisme d'aquest element. "Són coses que només es fan evidents quan realment les portes a escena", afegeix.

També l'ha ajudat poder fer un assaig obert al públic del mateix Centre Cultural Terrassa. "Davant la mirada externa, fora del circuit íntim, la creació sempre fa un canvi radical", subratlla Picó. En aquestes primeres trobades del muntatge amb els espectadors "tot és molt fràgil", però la coreògrafa diu que són imprescindibles. "Ajuden molt, encara que a vegades siguin doloroses perquè veus que hi ha coses que no funcionen i que s'han d'eliminar", afegeix.

El coronavirus també ha modificat inevitablement la trajectòria que seguirà Malditas plumas a partir d'ara. En comptes d'estrenar-se al TNC i després d'iniciar una gira, l'espectacle farà un recorregut diferent: primer es podrà veure a altres escenaris com el Teatre Metropol dins el Festival FITT de Noves Dramatúrgies de Tarragona (5 de setembre),el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló (16 d'octubre) i els Teatros del Canal de Madrid (del 28 al 31 d'octubre). No serà fins al novembre que arribarà al TNC i es podrà estrenar oficialment. "En realitat ja em va bé així, perquè haurà fet recorregut –diu Picó–. M'agrada poder donar un parell de voltes als espectacles, que es vegin a alguns llocs abans de l'estrena. I després, seguirem fent gira".