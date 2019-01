Un cop de mà solidari dels amics a Luis Eduardo Aute

“Estan bojos”, diu Luis Eduardo Aute amb llàgrimes als ulls quan li expliquen els detalls del concert d’homenatge que es farà demà a l’auditori del Fòrum. L’anècdota l’explica un dels músics que hi actuarà, Cristina Narea, guitarrista i cantant que durant 20 anys ha acompanyat Aute als escenaris i formarà part de la banda fixa del concert. “L’Eduardo està sobrepassat i li fa vergonya i tot el desplegament que s’està fent per ell”, diu Narea. Ella obrirà el concert amb una versió de Quién eres tú i, a continuació, desfilarà un dream team de la cançó catalana i espanyola: Estopa, Jaume Sisa, Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Quico Pi de la Serra, Paco Ibáñez, Javier Gurruchaga... “Tothom s’estima molt l’Eduardo”, diu Joan Rosselló, cap de la promotora The Concert, que organitza el concert juntament amb el festival Barnasants. “Ningú cobrarà per la seva feina, ni artistes ni tècnics. Tots faran un esforç solidari per l’Eduardo”.

Pere Camps, director del Barnasants, explica que Aute s’està recuperant de l’infart que va patir el 2016. “Però porta dos anys aturat, sense treballar. Volem fer-li arribar el nostre escalf i admiració, però també la nostra ajuda, perquè la necessita”. Dijous al matí s’havien venut 1.600 de les 2.200 entrades del concert, que portarà per títol Ànim animal!, però Camps confia que al final s’omplirà l’aforament. “Sobretot perquè ell és un artista que sempre ha sigut generós i solidari que sempre ha donat suport a la cultura catalana”, afegeix. En dona testimoni un altre dels músics que cantarà, Ángel Petisme. “Als 80 em va pagar una maqueta, sempre ha estat generós -diu-. I és un mag de les paraules, té més de 500 cançons i no n’hi ha cap de dolenta”. Ell en va fer una llista de 25 abans de triar De tripas corazón. “Tenint una banda tan potent, em venia de gust fer-ne una de guitarrera, molt Neil Young”.

Molt repertori en català

El repertori inclou, entre d’altres, Marina Rossell fent seva De alguna manera, Estopa portant al seu terreny Una de dos i Jaume Sisa cantant Ay Suiza patria querida. Un dels moments àlgids serà l’emblemàtica Al alba en la veu de Paco Ibáñez. Tampoc faltaran peces en català. Els Amics de les Arts interpretaran Les quatre i deu, una versió que ja van enregistrar al disc col·lectiu de versions d’Aute Giralunas. Joan Isaac cantarà Dos o tres segons de tendresa : “És una de les cançons més meravelloses que he escoltat i defineix molt bé l’Eduardo, que és una persona fràgil que necessita que l’estimin”. El tema estava inclòs a Auteclàssic, el seu disc d’homenatge a Aute, i l’havien tocat a Peralada “davant de tota aquella pijeria ”.

També Quico Pi de la Serra, vell amic d’Aute, cantarà en català Perros, però mirant de reüll al blues del delta de Mississipí. “La vestiré amb l’arranjament de Dust my broom, el tema d’Elmore James -explica-. Serà la primera cançó que toco de l’Aute, i la tocaré jo sol, sense banda”. No faltarà l’única peça en català que ha escrit, Somnis de la plaça Rovira, amb la qual s’identifica molt Maria del Mar Bonet. “Parla del seu pare, que va néixer a Gràcia, però és que la meva mare també hi va néixer, i els meus avis hi tenien una botiga”, diu Bonet, que se sent molt a prop d’Aute. “Tots dos pintem i sempre hem estat connectats -explica Bonet-. I no oblidaré mai que, quan va morir Franco, em va trucar al matí: «Vull ser la primera persona que t’ho digui»”.

Al concert també sonaran temes com Anda suelto Satanás (per Javier Gurruchaga), Me va la vida en ello (per Depedro) i Volver a verte (per Andrés Suárez). Roger Mas, que en directe ha tocat algun cop una versió en català d’ Al alba, n’ha triat per a l’homenatge “una de menys tètrica”, La belleza, perquè, “senzillament, és molt bonica”. “És una cançó protesta que no ho sembla -afegeix-. Està dedicada a tots els polítics de la Transició que als 80 van girar l’esquena als ideals que havien defensat”.