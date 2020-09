Des dels seients del menut teatre La Gleva de Barcelona, Pepa Plana i Mario Gas se'n fan creus de l'energia que encara gasta Jango Edwards, considerat el pare dels clowns, mestre de mestres, que va ajornant el seu comiat definitiu dels escenaris. "Quan et convida només li pots dir que sí. Et diu que t'estima i és un regal meravellós, es complica la vida de manera deliciosa", diu Pepa Masó, una de les convidades del Festival Jango Edwards: The Man, The Myth, The Legend. Organitzat pel clown nord-americà i el Nouveau Clown Institut de Barcelona, el festival compta amb la participació de 30 artistes d'arreu del món, com ara Tortell Poltrona, Andreu Buenafuente, Leo Bassi, Roberto Olivan i Jonnhy Melville, entre d'altres. El festival, que va començar el 28 d'agost, s'allargarà fins al 27 de setembre.

Al llit amb Edwards

Com si fos un dels seus espectacles i amb cançó inclosa, Edwards ha anat desgranant davant la premsa aquest dijous una programació que no és aliena a la situació excepcional de pandèmia en la qual –opina el clown– "tots son víctimes de la por". Davant d'això, Edwards es treu un as de la màniga: "El somriure és una gran arma ara que el món està fotut". Els clowns, segons el veterà, són com "soldats que lluiten per la llibertat, una cosa que tots sacrifiquen a la vida". A la Jango Series el xòuman es ficarà al llit amb diversos convidats per compartir confidències. El bloc Festival of Fools recupera l'esperit dels festivals nascuts a finals del anys 70 a Amsterdam (dimarts i dimecres), mentre que Cabaret Cabrón mostra un treball col·lectiu i la improvisació (dimarts i dimecres). Finalment, els Classic Duos (dissabtes i diumenges) oferiran una mostra dels hits de la trajectòria d'Edwards amb Cristi Garbo.

Jango Edwards, que es va retirar fa tres anys dels escenaris per dedicar-se a dirigir i ensenyar, assegura que està treballant en les "quatre bíblies clown", que alimenten els cinc xous basats en la seva vida: la Jango Series. Aquí mostrarà també la seva part fosca: "Quan ensenyava la polla, era molt crític políticament i macho", diu. Sense oblidar el xou amb Mario Gas –que el va portar per primer cop a la Sala Diana als anys setanta–, en el qual hi haurà dinamita sobre l'escenari. "Els clowns són els millors actors del món i això no significa anar amb el nas vermell i ser divertit, sinó fer qualsevol cosa en qualsevol moment, el clown busca el risc", reivindica Edwards. A causa de les mesures sanitàries, el teatre posarà a disposició 35 localitats. La Jango Series també estarà en streaming multicàmera.