El Sónar cancel·la l'edició del 2020

El Sónar "lamenta comunicar que, a causa de la crisi mundial originada per la pandèmia de covid-19, les edicions 2020 de Sónar Barcelona i Sónar+D no es podran celebrar, per la qual cosa es posposen al 2021".

El festival, que havia de celebrar la 27a edició del Sónar i la 9a del Sónar+D aquest més de juny, explica en un comunicat que "després de valorar acuradament totes les opcions, i ateses les normatives governamentals, aquesta decisió ha sigut l'única possible per garantir plenament la salut i la seguretat de tots els assistents, artistes i equips involucrats".

L'equip del Sónar ja treballa amb els artistes, ponents i entitats participants per reprogramar l'any que ve la majoria de xous i activitats previstes per al 2020. Tanmateix, la direcció del festival explica que celebraran "una edició extraordinària de Sónar+D els dies 18 i 19 de setembre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)", l'espai on va néixer i va créixer el festival. Serà una trobada amb "un format i continguts dissenyats específicament per al context actual i amb la mirada posada en nous futurs imaginables".



Aquest Sónar+D CCCB serà "un esdeveniment fonamentalment en linia i gratuït, que comptarà amb un extens programa d'activitats participatives i en xarxa" que programaran conjuntament amb els festivals TodaysArts (l'Haia), Unsound (Cracòvia) i Reworks (Tessalònica), socis del Sónar al programa de la Unió Europea We Are Europe.