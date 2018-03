Un concert sorpresa de Valtònyc i una setmana d'activitats per cridar 'No callarem!'

Un concert sorpresa de Valtònyc aquest dimecres al vespre a Freedonia (20.30 h) arrenca la campanya de la plataforma No Callarem! per mobilitzar la cultura i la societat en defensa de la llibertat d'expressió i manifestació. La crida proposa que del 9 al 15 d'abril se celebrin per tot el país activitats autogestionades de caire cultural que engreixin la caixa de resistència de la plataforma, que defensa artistes encausats i processats, fins ara Valtònyc i Pablo Hasèl. A l'anunci d'aquest "paquet bomba" cultural, com l'han titllat en l'acte de presentació a l'Antic Teatre, hi han assistit sobretot músics, com Gerard Quintana, Marinah, Alguer Miquel, Nico Roig, Joan Colomo i membres de la Dharma, però també responsables d'entitats com Òmnium Cultural, l'Ateneu Popular 9 Barris, l'editorial Raig Verd, el grup de periodistes Ramon Barnils o el col·lectiu Teatre amb R de República, entre altres.

El manifest -que han signat artistes i col·lectius culturals i de defensa dels drets humans- denuncia els atacs al que anomenen "dret a la protesta" com són "les condemnes dels cantants Valtònyc i Pablo Hasèl, els judicis contra La Insurgencia, tuitaires, humoristes, periodistes, activistes, la retirada d'obres d'art o el segrest del llibre 'Fariña'". I acaba així: "No callarem perquè demà pots ser tu". Una portaveu de No callarem!, Thaïs Bonilla, ha afirmat que es tracta de "defensar drets que ha aconseguit la societat i que és qui els ha de defensar" perquè "la censura i repressió de l'esperit crític és anar en contra de totes nosaltres". El músic Alguer Miquel ha destacat la unitat i unanimitat que han generat aquests casos: "Les lleis s'han de conquerir. I davant d'això ens trobaran més junts que mai. Els atacs a la llibertat d'expressió no són atacs a la comunitat cultural sinó contra la societat sencera". Valtònyc també ha afegit: "No tenia por de la presó sinó de ser un oblidat i en canvi m'he sentit molt recolzat. Estic més fort que mai". El raper ha defensat "la desobediència per no caure en l'autocensura" i ha assegurat que no demanarà un indult perquè "suposa demanar perdó i admetre que has fet alguna cosa malament" i, diu: "No estem disposats a cedir a 'mamoneos' de la justícia i l'Estat".

Sobre la sentència del Tribunal d'Estrasburg que condemnava Espanya per haver multat la crema d'imatges del rei, No callarem! afirma que és una mostra més que a Espanya "s'estan vulnerant drets de forma sistemàtica" però alhora és una sentència que "arriba tard". Valtònyc admet que per ell no és cap esperança perquè és un tribunal molt lent (de 6 a 10 anys de mitjana), i es pronunciarà quan ell ja hagi complert els tres anys i mig de presó. De totes maneres, afirmen que el tribunal serveix per "posar una marca del que és i no és llibertat d'expressió".