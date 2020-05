La penúltima obra mestra de Tsai Ming-liang i altres estrenes online de la setmana

'STRAY DOGS'

El penúltim llargmetratge de Tsai Ming-liang plasma un postapocalipsi social i quotidià

Lluny de considerar-lo un fet extraordinari, Tsai Ming-liang integra el context postapocalíptic com el paisatge de fons quotidià dels seus personatges. Una perspectiva ara visionària que el cineasta taiwanès ha convertit en un dels trets identificatius de la seva obra des dels inicis. Tsai forma part dels noms de referència d'aquell boom del cinema asiàtic que va marcar el tombant de segle. Els seus films actualitzen el sentiment de solitud en les megalòpolis del segle XXI des d'aquests escenaris en què la possibilitat d'utopia urbana queda erosionada per les pluges o les sequeres sempre persistents. Els protagonistes, encarnats invariablement per Lee Kang-sheng, vagaregen per una ciutat en què el distanciament social ha esdevingut norma. Segueix llegint. Disponible a Filmin a partir del 15 de maig

'MARIANNE & LEONARD: PALABRAS DE AMOR'

El documental que explica la història real que hi ha darrere del 'So long, Marianne' de Leonard Cohen

Dues missives emmarquen la relació entre Marianne Ihlen i Leonard Cohen. La primera, So long, Marianne, és un fals comiat que va esdevenir cançó icònica. La segona, un missatge elegíac i profètic que el poeta i músic canadenc va enviar a la seva antiga companya per consolar-la en el seu llit de mort: "Soc just darrere teu, tan a prop que podria agafar-te de la mà". La leucèmia es va endur Ihlen el juliol del 2016. Cohen va patir una caiguda fatal tres mesos després. Marianne & Leonard: Palabras de amor es proposa explicar aquesta història recopilant entrevistes i imatges d’arxiu, material filtrat per un narrador no precisament imparcial, ja que el director Nick Broomfield també va tenir un afer amb la protagonista. Segueix llegint. Disponible en lloguer a Rakuten TV, Movistar+, Filmin, Google Play i iTunes

'NOCHES MÁGICAS'

Paolo Virzi defensa l'edat d'or del cinema italià en una tragicòmedia irregular i grotesca

A l'últim pla d'aquesta irregular fantasia romana sobre la decadència del cinema italià, un personatge recorda una màxima que podria haver firmat Cesare Zavattini, guionista habitual de De Sica: "Sempre cal mirar per la finestra". En contrast amb aquest lema d’inspiració neorealista, el nou film de Paolo Virzì és una tragicomèdia grotesca en què la realitat no es veu a través del vidre transparent sinó d'un de deformant. La mirada artificiosa s'adequa a l'univers i època retratats, la polsegosa indústria cinematogràfica de la Itàlia de principis dels noranta, una festa xarona perpètua que tan bé va capturar Sorrentino a La gran bellesa. Segueix llegint. Disponible en lloguer a Movistar+ i Filmin

'BACURAU'

El violent 'neowestern' brasiler amb ànima revolucionària va triomfar a Sitges i Canes

És gairebé impossible no deixar-se endur per la febril escalada d'acció i violència extrema d'una pel·lícula com Bacurau –ja disponible en lloguer a Movistar+, Filmin, Rakuten i Vodafone–, un neowestern distòpic ambientat en un futur no gaire llunyà en un poble d'un remot sertão del nord-oest del Brasil on l'aigua arriba en camions cisternes, bandits i bruixes són els herois locals, i els polítics una caricatura populista que apareix cada cert temps per demanar el vot. Igualment, és molt difícil no traçar un paral·lelisme entre el paisatge sociopolític de la pel·lícula i el Brasil de Bolsonaro, sobretot quan la comunitat rural protagonista (aquesta és una pel·lícula coral) s'enfronta amb orgull a la depravació moral d'uns paramilitars assedegats de sang. Segueix llegint. Disponible en lloguer a Movistar+, Filmin, Rakuten i Vodafone