El govern espanyol destina 109 milions a la prestació d'atur i a subsidis per als treballadors culturals

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts ampliar fins al 31 de gener la prestació d'atur als artistes que s'han quedat sense feina perquè els seus espectacles s'han anul·lat o han quedat suspesos. La mesura, segons dades del govern espanyol, afectarà més de 35.567 persones i l'aportació econòmica serà de 95,4 milions d'euros. D'altra banda, també ha aprovat un nou subsidi per als tècnics i auxiliars de la cultura que també s'han vist afectats per les cancel·lacions i que estarà destinat, segons els càlculs del govern espanyol, a més de 10.000 persones i tindrà un cost de 14 milions d'euros. La ministra d'Hisenda i portaveu del govern, María Jesús Montero, ha especificat en la compareixença d'aquest dimarts a migdia que els "treballadors taurins" rebran un subsidi de tres mesos perquè també s'han quedat temporalment sense feina.

Totes aquestes mesures s'afegeixen a les que ja es van aprovar el 5 de maig, amb el reial decret llei 17/2020, que donava resposta a les reivindicacions del sector i preveia una injecció de partida extraordinària de 76,4 milions d'euros. Posteriorment, el 27 de maig, el decret es va modificar i es van publicar una sèrie de modificacions: no cal estar donat d'alta ni d'alta assimilada en períodes d'inactivitat; no cal presentar comprovant de cancel·lació; és compatible amb el treball per compte d'altri o propi donant-se d'alta per treballar i després d'una baixa.

Les peticions pendents s'hauran de resoldre d'acord amb els canvis del reial decret, i les denegades ara es podran tornar a sol·licitar.