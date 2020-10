El teatre s’adapta al ‘last minute’

¿Falten dues hores per anar al Teatre Nacional i tens la paranoia que tothom tus al teu voltant? No pateixis, pots cancel·lar l’entrada enviant un correu electrònic, com si fos una reserva a Booking. ¿Vols anar al teatre amb els amics i sense compromís de data? Mira els abonaments flexibles de Focus o el Teatre Lliure: pots triar l’espectacle fins a última hora. Les sales s’estan adaptant sobre la marxa a una temporada totalment imprevisible. La primera estratègia comercial que han aplicat per incentivar el consum ha sigut la de flexibilitzar al màxim la compra d’entrades: per exemple, el Liceu permet retornar tiquets fins a 15 dies abans de l’espectacle, Focus ha creat un abonament conjunt per als seus quatre teatres i el Lliure ha inventat unes subscripcions amb tarifa plana.

Després de la lluita perquè el públic tingui la percepció que el teatre és segur, ara l’objectiu de les sales és omplir platees, que tenen una restricció d’aforament d’entre el 50% i el 70% de la seva capacitat real. La fidelització amb abonaments és una fórmula, però la incertesa de com es desenvoluparà el curs és dissuasiva i contraresta aquesta opció. La realitat és que, per exemple, el TNC a aquestes altures ha venut la meitat d’abonaments que l’any passat, i al Liceu han caigut un 11% i es queden per sota els 10.000 abonats.