El Teatre Akadèmia amplia la platea i aposta per l'experimentació

El Teatre Akadèmia enceta una temporada de canvis. La sala del carrer Buenos Aires de Barcelona ha aprofitat els últims mesos per replantejar-se i buscar la manera d'adaptar-se a la pandèmia. I davant la situació actual, ha decidit ampliar la platea (que passarà de 70 a 100 localitats), renovar l'equip lumínic i sonor i incorporar projectors làser per a l'espai escènic. "Fem un pas endavant per explorar noves formes multimèdia, que són el futur de l'essència del teatre. L'Akadèmia serà una sala diferent a la d'ara, amb nous horitzons", afirma Elsa Peretti, presidenta de la Fundació Nando i Elsa Peretti i mecenes del teatre. La sala també ha renovat Guido Torlonia com a director artístic per tres anys més. "És un projecte molt estimulant, que ens permetrà tenir més espai amb una platea semicircular de l'estil del Teatre Grec", diu Torlonia. L'Akadèmia preveu instal·lar les grades laterals que permetran l'ampliació de l'aforament a finals de novembre, mentre que la renovació tècnica es farà progressivament durant el curs.

Els canvis tècnics i estructurals de la sala es compaginaran amb una temporada de repesques i novetats. L'Akadèmia ha reprogramat tots els espectacles cancel·lats a la primavera pel coronavirus i inaugurarà la temporada aquest dimecres amb Winnipeg, una producció del Festival Grec dirigida per Norbert Martínez i que explica la història del vaixell que Pablo Neruda va noliejar per salvar més de 2.000 exiliats republicans espanyols de la Guerra Civil. "És una història del nostre passat pròxim però que molt poca gent coneix. Un acte d'amor", afirma Martínez.

L'espectacle Transbord de Sebastià Portell també es veurà a la tardor. L'obra està protagonitzada per un noi transsexual que vol que les administracions reconeguin que és un home. Portell defineix el muntatge com "un camp de proves, un espai per a l'excepcionalitat i l'experimentació". De la primavera l'Akadèmia també ha repescat Per un sí i per un no de Nathalie Sarraute i L'home de la flor als llavis i... de Luigi Pirandello, que dirigeix Mario Gas, amb Àlex Casanovas, Montse Guallar i Xavier Ripoll. "És una obra dolorosa, vitalista i existencial sobre la vida, la mort, l'ofici i la màscara", apunta Gas.

A més, durant la tardor passaran per la sala La nit i Radionit, dues peces experimentals dirigides per Moreno Bernardi a partir d'un text de Bernard-Marie Koltês, i Coreofonie a càrrec Francesco Libetta. En paral·lel, Bernardi estrenarà al maig una nova producció de L'olor eixordadora del blanc, de Stefano Massini. L'obra "parla de Van Gogh quan es trobava en una clínica psiquiàtrica a França i de les seves dificultats per sobreviure a causa dels tractaments que rebia", assenyala Bernardi.

Colomer, Barba i Lambert a escena

Imma Colomer, Lurdes Barba i Lina Lambert portaran a l'escenari Talking heads, tres monòlegs del britànic Alan Bennett escrits els anys 80 i 90 sobre allò que ocultem als altres. Les tres artistes interpretaran i es dirigiran les unes a les altres en aquest projecte que també es podrà veure al Teatre Nacional de Catalunya. "Bennett parla del que hi ha darrere la porta o la finestra, dels racons ocults de l'ànima, de les coses que no volem explicar de nosaltres mateixes però que sempre acaben sortint", diu Lambert.

L'Akadèmia dedicarà un cicle a la pintora Artemisia Gentileschi amb una conferència concert amb música barroca en directe i la lectura de l'obra Il cielo e il sangue de René de Ceccaty. I Guido Torlonia dirigirà el clàssic La Venus de les pells de David Ives. L'obra, coneguda en part pel film homònim que va fer Roman Polanski, "és un duel entre una actriu i el director que explica què hi ha darrere dels escenaris", explica Torlonia.