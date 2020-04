El Teatre Lliure produeix nous espectacles que es veuran només per internet

Amb el teló abaixat des del 14 de març, quan es va aturar l'activitat per la crisi sanitària del coronavirus, el Teatre Lliure ha traslladat les representacions a internet. El teatre, com també han fet altres sales, ha penjat setmanalment espectacles de temporades anteriors en format audiovisual perquè el públic pugui veure'ls. Però ara el Lliure fa un pas més: produirà muntatges pensats per representar-se a través d'internet i que formen part d'una nova programació digital per als propers mesos. És la primera sala de Catalunya que anuncia noves produccions des que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma.

"La situació és tràgica. El coronavirus ha potenciat i ha ampliat la precarietat que ja existia. No podem esperar que ens diguin quan podem tornar a començar, hem de buscar nous camins de creació", diu el director del Teatre Lliure, Juan Carlos Martel. Per això l'equipament programa per als propers mesos lectures dramatitzades, adaptacions de clàssics per a públic infantil, espectacles virtuals i xerrades que es projectaran a través del seu canal de YouTube. Entre les primeres hi ha El gegant del pi, una proposta creada i dirigida per Pau Vinyals sobre les herències rebudes que es podrà veure del 7 al 10 de maig, i El segon principi, de Mercè Sàrrias i Miguel Casamayor, una comèdia sobre política local que s'estrenarà el 28 de maig.

Una màquina per entrar en Shakespeare

El director Roger Bernat, que des de fa temps experimenta amb l'ús de pantalles a escena, presentarà Màkina SHK, un artefacte digital amb frases de Shakespeare perquè el públic pugui endinsar-se en les obres del clàssic britànic en primera persona. El Lliure també impulsarà quatre adaptacions de clàssics per a infants: Victòria Szpunberg versionarà La casa de Bernarda Alba, Pau Miró dirigirà Terra Baixa, Helena Tornero adaptarà Antígona i Jordi Oriol s'encarregarà d' El rei Lear. "Som davant d'un paisatge inimaginable, però el coratge de les persones creatives pot ajudar moltíssim a superar-ho", diu Martel.

A més, el Lliure s'ha aliat amb diversos teatres d'arreu d'Europa amb l'espectacle internacional Històries d'una Europa en crisi i reflexió, que portarà a les pantalles monòlegs creats a partir de les experiències del personal essencial de la crisi, com ara metges, infermeres, treballadors de la neteja i transportistes. En paral·lel, el teatre manté les conferències programades a l'Escola de Pensament, si bé ara es faran de forma virtual. Al maig es farà una sessió sobre el coratge i la representació i al juny una altra sobre l'humor com a acció directa. Alguns dels espectacles de la programació digital són de pagament (les entrades costaran entre tres i cinc euros) i d'altres són gratuïts. En total, amb aquesta nova programació el teatre donarà feina a 30 artistes i 8 conferenciants.

Ajudes als artistes

A banda d'aquestes noves produccions, el Lliure amplia el programa d'ajuts a la creació Carlota Soldevila per proporcionar als artistes una alternativa a la davallada d'ingressos arran de la crisi del covid-19. "Són ajuts al pensament i a la creació, no a la producció. No es guien per la urgència de tenir un resultat", assenyala Martel. El teatre ha llançat cinc ajuts de 2.500 euros cadascun per al disseny de projectes escènics i cinc més de 3.000 euros cadascun per a textos dramàtics. Juntament amb Fira Tàrrega, oferirà cinc ajuts de 2.500 euros a les dramatúrgies d'arts de carrer i amb el Temporada Alta n'oferirà cinc més de 1.250 euros a propostes escèniques digitals.

El teatre també manté els dos projectes dels creadors en residència: Magda Puig seguirà treballant amb l'Institut Joan Fuster de manera virtual i Lali Álvarez i Gemma Martínez reorientaran el seu projecte de creació col·lectiva a l'àmbit digital. Pel que fa als espectacles cancel·lats per culpa del coronavirus, Martel ha explicat que els artistes que estaven en cartellera han cobrat tot l'import acordat. Els muntatges que no s'han arribat a estrenar s'han reprogramat per a la nova temporada i cobraran més endavant. Només hi ha dues produccions que han caigut de la programació del Lliure: l'italiana Le sorelle Macaluso d'Emma Dante i la reposició de Sis personatges.