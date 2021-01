Els teatres europeus reclamen la reobertura

Els principals teatres europeus fan front comú davant les restriccions que afecten la majoria d'espais escènics del continent, tancats al públic a causa de les mesures preses per diferents governs per frenar els contagis de coronavirus. La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portaceli, i Michael de Cock, del KVS de Brussel·les, impulsen el manifest La cultura és segura, que adrecen al Parlament Europeu. El propòsit és que "les companyies teatrals de tot Europa puguin tornar a treballar aviat" i que els teatres puguin obrir amb públic, tal com passa a l'estat espanyol, un dels pocs llocs on hi ha activitat escènica, tot i que adaptada a la realitat pandèmica d'aforaments reduïts. Portaceli i De Cock tiren endavant el manifest des de Brussel·les, on estan assajant un espectacle basat en Madame Bovary, l'estrena del qual està prevista per al 19 de febrer al KVS.

Ara com ara estan tancats al públic els teatres de països que són grans potències escèniques, com Alemanya, Bèlgica, Itàlia, França i el Regne Unit, a més dels Estats Units. El govern britànic, per exemple, no té previst aixecar les restriccions fins a finals de febrer o principis de març perquè la tercera onada de la pandèmia hi està sent especialment virulenta. A França s'havia fixat el 7 de gener com a inici de la represa, però el govern va ajornar la reobertura sense concretar-ne cap data. El mateix passa a Itàlia, on un decret signat abans de Nadal obligava a tancar teatres i museus fins al 15 de gener, però la mesura podria prorrogar-se per l'augment de contagis.

"A Europa i a la resta del món som conscients de l'impacte terrible del covid en les nostres vides. Entenem la necessitat de protegir els més vulnerables de la societat; per això mirem d'actuar de la manera més segura possible. Cap persona assenyada qüestiona les mesures pensades per al bé comú, i aquest manifest en cap cas és una crida a relaxar les mesures ni a posar en perill la integritat física de la població", diu el manifest, al qual també s'han adherit de moment directors de teatres belgues, francesos, italians, portuguesos i espanyols, com ara Wajdi Mouawad (Teatre Nacional de La Colline), Claudio Longhi (Piccolo Teatro de Milà), Fabrice Murgia (Teatre Nacional de Brussel·les), Peter de Caluwe (De Munt / La Monnaie), Milo Rau (NTGent), Serge Rangoni (Teatre de Lieja), Guy Casiers i Maud Van de Velde (Toneelhuis), Chloé Dabert (La Comédie de Reims), Giuliano Barbolini (Emilia Romagna Teatro Fondazione), Tiago Rodrigues (Teatro Nacional Di Maria II), Alfredo Sanzol (Centro Dramático Nacional de Madrid), Nuno Cardoso (Teatro Nacional Sâo Joâo de Porto), Txema Viteri (Teatro Calderón de Valladolid) i Anne Goalard (Young Performing Art Lovers).

"Hem fet tots els esforços necessaris perquè els nostres equips treballin i assagin de manera segura, per guiar els fluxos d'entrada i sortida del públic i per mantenir la distància necessària dins dels teatres. També hem aconseguit garantir que l'experiència cultural sigui segura i ens hem compromès a respectar i fer respectar totes les mesures", afegeixen els representants dels teatres europeus, que també fan esment de la "incertesa" que està afectant "l'ecosistema de les arts a Europa". "Podem assegurar que els teatres moderns estan ben ventilats tant a Brussel·les com a Porto, i la gestió del públic a París i Amsterdam és igual de bona que a Barcelona", diuen en el manifest.

Una de les propostes que recull el document és que es desenvolupi una estratègia europea comuna sobre "el que és la cultura i què pot significar en aquests temps tan excepcionalment difícils". "A més, demanem que es permeti treballar els que poden garantir el compliment dels protocols de seguretat. Podem explicar històries, gaudir i fer gaudir de la bellesa, proporcionar consol i ajudar a crear perspectives de futur. El protocols existeixen. Tenim l'experiència necessària per fer-los complir", asseguren.

El manifest acaba amb una crida al Parlament Europeu: "No podem considerar normal que els teatres estiguin tancats: els demanem que els tornin a obrir i que ens deixin actuar-hi".