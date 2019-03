La temporada 2019-2020 del Liceu serà un autohomenatge

“La força de l'òpera” és el lema que ha triat el Liceu per emmarcar la temporada 2019-2020, que celebra el vintè aniversari de la reobertura del teatre. Per això la programació operística dissenyada per la directora artística, Christina Scheppelmann, inclou una mirada al passat del mateix Liceu, com una mena d'autohomenatge que recupera muntatges emblemàtics com la 'Carmen' de Calixto Bieito i l''Aida' amb els decorats del Mestre Cabanes. Tanmateix, la temporada també presenta novetats, com ara l'estrena mundial de tres produccions noves: 'Turandot', de Puccini, amb posada en escena de Franc Aleu; 'Lohengrin', de Wagner, dirigida per Katharina Wagner,la besneta del compositor, i amb les veus de Klaus Florian Vogt i Evelyn Herlitzius, la inoblidable Elektra del 2016, i 'Il barbiere di Siviglia', de Rossini, amb direcció escènica de Josef Ernst Köpplinger i un repartiment jove.

La temporada s'inaugurarà precisament amb 'Turandot', una proposta 'high-tech' d'Aleu amb un doble repartiment amb Iréne Theorin i Lise Lindstrom i Jorge de León i Gregory Kunde, a més d'Ermonela Jaho i Anita Hartig. "És una 'Turandot' que mira al futur i que alhora és poètica", ha dit Scheppekmann aquest dimarts durant la presentació de la temporada. Entre la desena d'òperes programes hi ha el retorn del director d'escena escocès David McVicar després de l'èxit d' 'Andrea Chénier', aquest cop amb 'La clemenza di Tito', de Mozart, un títol poc vist al Liceu que serà cantat per Paolo Fanale, Dovlet Nurgeldiyev, Myrtò Papatanasiu, Carmela Remigio i Vanessa Goikoetxea.

L'italià Damiano Michieletto, que tanca la temporada 2018-2019 amb 'Luisa Miller', també serà present en la següent amb el díptic format per 'Cavalleria rusticana', de Mascagni, i 'Pagliacci', de Leoncavallo, amb Roberto Alagna com a gran estrella. També arribarà al Liceu 'Alcione', de Marin Marais, en el muntatge estrenat el 2017 a l'Opéra Comique de París amb direcció musical de Jordi Savall i posada en escena de Louise Motay. I de Madrid vindrà la 'Doña Francisquita' d'Amadeu Vives que, sota la direcció escènica de Lluís Pasqual, s'estrenarà al maig d'aquest any al Teatro de la Zarzuela.

Per homenatjar de manera explícita la nova etapa del Liceu que va començar el 1999, cinc anys després de l'incendi del 1994, es recuperen dues produccions especials. Per una banda, la 'Carmen' de Bizet que Calixto Bieito va omplir de legionaris i que després d'estrenar-se al Festival de Peralada de 1999 ha tingut molta vida arreu, també al Liceu, on ja es va veure el 2011 i el 2015. Aquesta vegada 'Carmen' comptarà amb les veus de Clémentine Margaine (tota una experta en el rol) i Anita Rachvelishvili. L'altra mirada al passat liceístic serà 'Aida', de Verdi, amb els telons que va pintar l'escenògraf Josep Mestres Cabanes el 1945; aquesta escenografia és la que va recuperar el Liceu el 2001.

La programació operística es completa amb 'Semiramide', de Rossini, en versió concert i amb les veus de Joyce DiDonato i Levy Sekgapane. Tot plegat fa que la temporada sigui més variada, si més no perquè el domini del repertori italià no és tan aclaparador com en cursos anteriors. L'arc temporal va del barroc de Marais al segle XX de 'Turandot', tot i que no hi ha cap incursió en el repertori posterior a la Segona Guerra Mundial. Sí que hi haurà creació contemporània al Foyer del Liceu, on s'estrenarà 'Diàlegs de Tirant i Carmesina', una òpera de cambra de Joan Magrané sobre els personatges de 'Tirant lo Blanc' amb la col·laboració d'Òpera de Butxaca i espai escènic de Jaume Plensa.

Pel que fa als recitals, n'hi haurà d'Anna Netrebko i Yusif Eyvazov, de Juan Diego Flórez i de Javier Camarena. A més, la 'Segona simfonia' de Mahler serà l'objecte de desig de l'Orquestra Simfònica del Liceu, que sota la direcció de Josep Pons farà una sèrie de concerts arreu del país dins de la celebració del vintè aniversari de la reobertura del teatre. Pons, a més, seguirà amb el projecte Les cambres del Liceu engegat la temporada 2018-2019.

La dansa també serà protagonista en aquesta celebració. Christina Schepelmann n'ha dissenyat una programació amb tres ballets: l'English National Ballet dirigit per Tamara Rojo, que portarà al Liceu la 'Giselle' del coreògraf Akram Khan; Les Grands Ballets Canadiens, d'Ivan Cavallari, que oferirà un programa doble amb 'Stabat mater' de Pergolesi coreografiat pel romanès Edward Clug i la 'Setena' de Beethoven segons l'alemany Uwe Scholz; i, finalment, una nova producció de María Pagés, 'De Scheherazade a Yo, Carmen', o com buidar de folklorismes els mites de l'apoderament femení

L'aniversari anirà més enllà del Liceu i tindrà complements com ara 'Òpera: passió, poder i política', una exposició del Victoria and Albert Museum que es podrà visitar al CaixaForum de Barcelona a partir del 17 de setembre. La mostra, que ja s'ha vist a Londres, és un recorregut immersiu per la història de l'òpera.

Les xifres de la temporada 2019-2020

Per a la nova temporada, el Liceu preveu un pressupost de 48,3 milions d'euros, un 3,6% més que els 46,6 milions del període 2018-2019. Aquest increment s'adiu amb el bon resultat econòmic de la temporada 2017-2018, que es va tancar amb uns ingressos de 47,3 milions d'euros. Tal com ha explicat el president del patronat del Liceu, Salvador Alemany, "els ingressos propis ha augmentat un 7,5%" gràcies a "la captació de públics i de mecenes". El 70% dels ingressos propis són de la taquilla.

Pel que fa a l'activitat artística, hi haurà 31 títols amb 128 funcions, un títol menys que al 2018-2019 però amb dues funcions més. Per àmbit queda així: dansa, tres ballets i catorze funcions (com la temporada anterior); òperes, 10 títols i 92 funcions (al 2018-2019 van ser 13 i 95); en recitals i concerts es passa de 9 a 8 però amb les mateixes 10 sessions; al Foyer creix l'activitat (de 7 a 10), i El Petit Liceu manté els 8 títols però amb més funcions (de 52 a 66).

La rehabilitació de la façana

Descartat el projecte de Frederic Amat, a partir del 18 de març començaran les obres de rehabilitació de la façana del Gran Teatre del Liceu, pressupostades en prop d'un milió d'euros. La idea és que estigui enllestida per a la inauguració oficial de la temporada, el 7 d'octubre. El projecte de la rehabilitació, dirigit pels arquitectes Lluís Dilmé i Xavier Fabré, és recuperar la façana d'Oriol Mestres de 1874 i inclou la recuperació dels quatre vitralls d'inspiració wagneriana d'Oleguer Junyent de la façana lateral del carrer Sant Pau, que es podran veure des del carrer.