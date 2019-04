La temporada 2019-20 al Palau de la Música serà esplendorosa

El Palau de la Música va presentar fa un mes la programació de la temprada 2019-2020 de Palau 100, el seu cicle estrella, farcida de grans noms com ara els directors Simon Rattle, Gustavo Dudamel, John Eliot Gardiner, Esa-Pekka Salonen, Zubin Mehta i Paul McCreesh. L’estàndard de qualitat i renom internacional s’escampa també a la resta de la programació del Palau de la Música, que es va anunciar ahir. Tot plegat, 120 concerts (quatre més que a la temporada 2018-2019), amb estrelles del piano com Lang Lang, Yuja Wang, Grigori Sokolov, Elisabeth Leonskaja, Alexander Melnikov i Khatia Buniatishvili, i grans veus com Cecilia Bartoli, Matthias Goerne i Philippe Jaroussky, a més dels debuts al Palau de la pianista Beatrice Rana, l’esperadísssima soprano Sonya Yoncheva, el contratenor Jakub Józef Orlinski, el baríton Christian Gerhaher i la violista Tabea Zimmermann, entre d’altres. El pressupost artístic de la temporada 2019-2020 és de 3,1 milions d’euros, i la previsió d’ingressos per taquilla de 2,7 milions.

Joan Oller i Víctor Garcia de Gomar, director general i director artístic adjunt del Palau de la Música, respectivament, han lligat una programació que creix buscant l’equilibri entre “el plaer de retrobar i el plaer de descobrir”, entre la familiaritat del gran repertori i el compromís amb la nova creació i, alhora, la recuperació patrimonial. Aquest doble motor ha guiat la manera de fer d’Oller i Garcia de Gomar, un tàndem que es desfarà al setembre quan el segon assumeixi la direcció artística del Liceu. “Portem vuit anys presentant temporada junts. El Palau necessitava il·lusió i hem aconseguit transmetre-la. I m’alegro que el Liceu compri la nostra manera de fer”, diu Oller, que assegura que la substituta de Garcia de Gomar, Mercedes Conde, “participa de la filosofia” del Palau.

Inicials, BB: Beethoven i Bach

En la nova temporada, el plaer del retrobament té dos noms propis: Beethoven i Bach. El primer és “el nom central”, amb un èmfasi especial en la música coral, tal com va quedar clar en la presentació de Palau 100. “Tot Europa celebrarà d’una manera potser una mica exagerada el 250è aniversari del naixement de Beethoven. Potser perquè aquesta Europa amenaçada necessita reivindicar els valors de Beethoven”, diu Oller. L’altre protagonista és Bach, un compositor amb cicle propi al Palau de fa temps i que aquesta vegada rebrà visites molt il·lustres. Per exemple, Jordi Savall dirigirà per primera vegada l’Oratori de Nadal, i Philippe Herreweghe i el Collegium Vocale Gent faran les dues Passions el març del 2020, un esdeveniment únic que servirà per obrir i tancar el festival Obertura. A propòsit de Bach, hi haurà dues visions de les Variacions Goldberg : la d’Ievgueni Koroliov (inclosa en el cicle d’Ibercamera) i la de Lang Lang.

“Els dos compositors que volem que siguin el descobriment són Jörg Widmann i Joan Magrané”, explica Oller. Tots dos són els compositors convidats. “De Widmann veurem les seves tres facetes com a compositor, clarinetista i i director d’orquestra”, diu Garcia de Gomar. Del reusenc Joan Magrané s’interpretaran una quinzena d’obres, incloses algunes estrenes, sobretot de música de cambra i coral. “He pogut fer una carta als Reis”, admet Magrané. En l’àmbit del repertori català, hi haurà un homenatge a Joan Guinjoan a càrrec de l’ensemble BCN216 i el Quartet Gerhard i un altre pel 125è aniversari del naixement de Toldrà. I la soprano Núria Rial recordarà el poeta Josep Carner.

Viola, Fontcuberta, Perejaume

Pel que fa a les connexions amb altres disciplines artístiques, i coincidint amb l’explosió sobre Bill Viola a la Pedrera, el Palau acollirà el 4 de desembre de 18 a 1 h una sessió en loop amb vídeos del creador nord-americà (també n’hi haurà al Liceu). Els altres artistes plàstics convidats de la temporada seran Joan Fontcuberta, Perejaume i la poeta convidada, Blanca Llum Vidal.