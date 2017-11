Els temps morts de la Guerra Civil

A vegades un artista ha de treballar com un historiador per poder tirar endavant un projecte. Francesc Torres va fer una troballa fabulosa als arxius de la Universitat de Nova York el 2006: una bobina amb filmacions inèdites dels voluntaris nord-americans que van participar en la Guerra Civil. Però el descobriment plantejava molts enigmes: ¿Per a què havien servit aquelles filmacions? ¿I per què l’autor, el fotògraf i càmera de la Brigada Lincoln, se les havia pogut quedar? La resolució d’aquests enigmes afectava el tractament artístic que els podia donar. “La meva teoria és que Harry Randall va rebre l’encàrrec de fer una pel·lícula de propaganda, o un reportatge de guerra, i es va quedar els talls descartats, per això se’ls va poder emportar als Estats Units quan va tornar a casa. Em sembla una teoria plausible”, explica Torres. “El primer que havia de fer era trobar el reportatge, i ho tindria resolt. Ho vaig arribar a consultar a la Universitat de Brisbane, que té els arxius fílmics de la Guerra Civil més importants, però no va aparèixer enlloc”.

Malgrat tot, uns anys més tard va decidir tirar endavant el projecte i l’obra que en va resultar, una videoinstal·lació, es pot veure fins al 14 de gener a l’Arts Santa Mònica. Com que abans de Barcelona la peça es va poder veure a les grans sales de La Panera, va proposar al pintor Santiago Ydáñez que fes una sèrie de pintures de gran format a partir de la pel·lícula de Randall. “A ell també li interessen molt els temes històrics, i em va semblar que el resultat podia ser absolutament pervers, en el bon sentit de la paraula”. El títol de la mostra inclou la feina de tots dos: Què en sap, la història, de mossegar-se les ungles?/Troquel. “Santiago Ydáñez s’ha apropiat el llenguatge audiovisual de la pel·lícula”, subratlla el director del centre, Jaume Reus.

Les pel·lícula de Randall té una durada de tres quarts d’hora i no té una estructural lineal. “És gairebé onírica”, explica Torres. “Tot està barrejat: unes seqüències d’estiu amb unes altres d’hivern. La cronologia va d’un viatge amb tren que imagino que és des d’Albacete, on hi havia el lloc de concentració dels nord-americans. Després passa a Ambite, a un centre de recuperació d’oficials amb fatiga de combat, a Terol, que apareix destruïda, i a l’Ebre”. Però en cap cas es veuen escenes de combat. Les imatges, com diu Torres, “representen el front quan no passa res, que és el 95% del temps”. A més, són significatives per alguns personatges que hi apareixen: Ernest Hemingway, la periodista Martha Gellhorn i Vladimir Copic, comandant de la XV, en què quedava integrada la Brigada Lincoln.

Al marge de la recerca històrica, l’altre repte de Francesc Torres amb la bobina de Randall va ser de quina manera hi podia intervenir d’una manera “mínima”. “Era perfecta, valia més que no la toqués. Però si no ho feia, ¿de quina manera podia justificar que era el meu projecte? Vaig trobar la manera de fer les dues coses”, explica Torres. La proposta consisteix a introduir imatges actuals, filmades des de la seva perspectiva, dels mateixos llocs, i també s’estén al terreny del so: les imatges de Randall no tenen so, i Torres els ha posat música del compositor minimalista Conlon Nancarrow per a piano mecànic.

Estava previst que després de Barcelona l’exposició es pogués veure al centre Artium de Vitòria, però la direcció del centre ha decidit exposar un projecte nou de Torres, que aquest cop no serà sobre la guerra, un tema sobre el qual ha fet diversos treballs i que ara diu que aparca “definitivament”. Sí que tornarà als Estats Units, perquè el Museu Whitney de Nova York li ha comprat l’obra, que també inclou objectes de la guerra trobats sobre el terreny, com soles de sabata, llaunes, bales i restes de projectils.