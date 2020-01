Els teus impostos també contribueixen al sou de Taburete

En situem als anys del rock català per segona setmana consecutiva. Un context de triomf per a bandes com Sau, Sopa de Cabra, Els Pets i Lax'n'Busto, que van endur-se bona part del mercat de la música en directe del país a mitjans dels anys noranta. Alhora diversos grups que cantaven en castellà a Catalunya els van acusar de ser una escena subvencionada pel pujolisme, etiqueta que ha arribat avui dia. La queixa es fonamentava en el fet que els ajuntaments de CiU de l'època contractaven grups de rock en català per tocar a les festes majors. Exactament el mateix que havien tingut abans els qui llavors es queixaven, però amb ajuntaments del color del PSC. Com a conclusió, tots rebien subvenció indirecta: cobrar de les arques públiques per fer la seva feina.

D'aquí que sigui estrany que un grup d'avui com Taburete, que han tocat i toquen per a molts ajuntaments, i que per tant han cobrat un bon grapat d'euros provinents dels nostres impostos, es queixin que el cinema espanyol està subvencionat. El grup oficial del pijerío espanyol va aprofitar la gala dels Goya per atacar una indústria acostumada al clixé i a estar en el punt de mira de la dreta. A la piulada dels Taburete, que van retirar poc després de publicar-la, hi havia pregunta i aclariment: "Per què en el cinema espanyol tots demanen la seva subvenció? En la música ningú demana que li paguin un disc".

651x906 La piulada de Taburete, que el grup va retirar pocs minuts després de publicar La piulada de Taburete, que el grup va retirar pocs minuts després de publicar

Els diners que les institucions públiques paguen a Taburete van aflorar en piulades de diversos usuaris, com roselles a la primavera. No és criticable que cobrin per fer la seva feina, és normal, però farien bé de no carregar contra el cinema, una indústria necessària que es reduiria exageradament en cas de retirada de diner públic. Molta part de l'equip tècnic no s'hi podria dedicar professionalment i les pel·lícules que podríem veure serien o grans produccions o pràcticament semiamateurs. Sense terme mitjà. Abans de criticar la subvenció al cinema caldria que Taburete miressin d'on els prové bona part del sou, potser s'endurien una sorpresa.

El grupo TABURETE compuesto por el hijo de Barcenas y el nieto de Diaz Ferrán critican que el cine español reciban subvenciones públicas.



Cuando sus familiares robaban millones de dinero público o cuando ellos recibían subvenciones públicas de 50.000 euros no ladraban tanto pic.twitter.com/ntddSgLheL — Limoncio 🔻 (@Limoncio8) January 26, 2020