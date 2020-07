El 'thriller' 'La caza' i altres estrenes del cap de setmana

'LA CAZA'

Milionaris progres busquen pobres trumpistes per a un divertiment macabre

Els atacs terroristes a Dayton i El Paso, l'agost de l'any passat, van posar en pausa la promoció i estrena de La caza, un thriller de rerefons satíric que imagina com un grup de privilegiats progres es desfoguen contra ultres masclistes, racistes i conspiranoics pobres convertint-los en l'objecte d'una cacera humana. Amb guió de Damon Lindelof ( The leftovers, Watchmen) i Nick Cuse, direcció de Craig Zobel (molt reivindicable la seva Compliance) i producció del segell de terror indie Blumhouse, La caza es desplega com un thriller amb apunts de terror que burxa amb ironia en la paradoxa d'un escenari sociopolític nord-americà en què les elits defensen posicions d'esquerres com el feminisme i l'ecologia mentre que alguns pobres s'atrinxeren en un front reaccionari que ha trobat en les xarxes socials la millor artilleria. Seguir llegint. Estrena en cinemes el 31 de juliol



'RESISTENCIA'

Recreació de les poc conegudes gestes de Marcel Marceau durant la Segona Guerra Mundial

Resistencia és una pel·lícula basada en un fet real que, a primer cop d’ull, resulta més estrany que la ficció: l’activitat de l’icònic mim Marcel Marceau com a agent de la Resistència Francesa durant la Segona Guerra Mundial. Amb aquest plantejament, el film sembla abocat a ser una reflexió sobre el paper de l’humor en temps tràgics. Tot i això, el director Jonathan Jakubowicz dona per resolta la qüestió a la primera mitja hora de metratge, quan el Marceau que encarna Jesse Eisenberg eleva amb el seu do per a la pantomima l'ànim d’un centenar d’orfes jueus refugiats en un castell d’Estrasburg. Però un cop el protagonista i els seus companys decideixen unir-se a la cèl·lula que la Resistència té a Lió, la pel·lícula s’estabilitza en un registre de drama històric més convencional, progressivament escorat al thriller a mesura que les tropes nazis estrenyen el setge dels seus moviments. Seguir llegint. Disponible en lloguer a Rakuten TV a partir de l'1 d'agost

'4x4'

Kafka i els germans Coen es donen la mà en un irregular 'thriller' confinat

De La soga d’Alfred Hitchcock a Buried (Enterrat) de Rodrigo Cortés, el cinema ha sabut treure bon profit de l’angoixa que pateixen els personatges aïllats, de manera prolongada, en un únic escenari. Ara 4x4, la nova pel·lícula del tàndem format pels argentins Mariano Cohn i Gastón Duprat (aquí el primer dirigeix un guió del segon), porta aquesta premissa claustrofòbica fins a l’interior d’un cotxe totterreny en què un lladre de pa sucat amb oli es converteix en la víctima involuntària d’una faula amoral que entrecreua l’absurd kafkià, el nihilisme dels germans Coen i la brutalitat esperpèntica dels Relatos salvajes de Damián Szifron. Seguir llegint. Disponible a partir del 31 de juliol a Orange TV