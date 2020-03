El nou 'thriller' dels germans Pastor i les altres estrenes 'online' de la setmana

'HOGAR'

Els germans Pastor porten un intrús a casa nostra

¿Fins on poden arribar les ànsies de revenja d’un home frustrat amb una vida que ja no sent com a seva? Aquesta idea és un dels punts de partida d’ Hogar, el tercer llarg dels germans David i Álex Pastor i primer treball per a Netflix dels directors d’ Els últims dies, el seu film de ciència-ficció sobre una Barcelona amb els carrers buits a causa d’una malaltia. En el seu nou thriller, els vincles amb la realitat són d’un altre tipus, perquè el tercer vèrtex que sosté la premissa és la gran recessió del 2008, que va arrasar amb les classes mitjanes i va deixar més d’una persona al carrer. No és el cas del Javier (Javier Gutiérrez esprement un altre cop el seu perfil maliciós), tot i que aquest antic publicista ha vist capgirada la seva vida quan, després de ser acomiadat d'una agència important, es veu obligat a abandonar el seu elegant pis a la zona alta de Barcelona per traslladar-se amb la dona i el fill al Carmel. Seguir llegint. Disponible a Netflix

'CAMPAMENTO EXTRAORDINARIO'

Fer la revolució en cadira de rodes

Premiat en l’últim Festival de Sundance i produït per Michelle i Barack Obama, Campamento extraordinario ( Crip camp) utilitza de manera modèlica una ingent quantitat de material d'arxiu per posar a prova els prejudicis i desconeixement que tenim sobre les persones amb discapacitat i les seves reivindicacions. Potser l'aportació més valuosa d’aquest documental és que són justament aquestes persones les que narren, de manera vívida, el seu propi relat com a col·lectiu al llarg de les dècades. A través de les seves veus, dels seus testimonis, es reconstrueix una de les microhistòries que van formar part d’aquest gran relat que va ser la defensa dels drets civils als Estats Units als anys 60 i 70: la lluita de les persones discapacitades per acabar amb la desigualtat i la segregació de la seva comunitat. Seguir llegint. Disponible a Netflix.

'GUNS AKIMBO'

El malson violent d’un informàtic maldestre

Daniel Radcliffe, seguint l’exemple d’altres exestrelles juvenils del cinema mainstream com Elijah Wood i Robert Pattinson, fa uns anys que aposta per projectes arriscats i independents. L’actor anglès vol trencar amb el seu passat amable de Harry Potter i ho està aconseguint gràcies a interpretacions força atípiques en films de gènere fantàstic: el geperut de Victor Frankenstein, el dimoni amb banyes de Horns o el cadàver que es podreix a la surrealista Swiss army man. A Guns Akimbo, un nou projecte pròxim al gènere, Radcliffe es posa a la pell d’un informàtic perdedor i trol d’internet que es veu implicat, sense voler-ho, en un joc il·legal de caça humana. Un programa de televisió retransmès en streaming anomenat Skizm similar al de Battle Royale i al de Perseguit d’Arnold Schwarzenegger. Seguir llegint. Disponible a Amazon Prime Video.

'EL HOMBRE QUE DISEÑÓ ESPAÑA'

José Maria Cruz Novillo va modernitzar l'Espanya postfranquista a cop de logos

“ Hay un hombre en España que lo hace todo”, canten Astrud als crèdits inicials del documental El hombre que diseñó España, que aquest divendres s'estrena a Filmin. La lletra encaixa a la perfecció amb el protagonista del film, José María Cruz Novillo, que durant els anys 70 i 80 va renovar l'imaginari iconogràfic de l'Espanya postfranquista. Va ser el creador dels logos del PSOE, Correus, Renfe, Repsol, Endesa, el diari El Mundo, la Cope, la Comunitat de Madrid i fins i tot dels bitllets en pessetes que es van llançar el 1978 i del blau dels uniformes de la Policia Nacional. Però la cosa més sorprenent no és que un sol home firmés tot això –i molt més–, sinó que la majoria continuïn en ús dècades després, resistint modes i tendències d'una societat sempre canviant. És la prova més contundent de modernitat: convertir-se en clàssic. Seguir llegint. Disponible a Filmin.