Un toro, un moltó i uns dibuixos semblants a la lletra S, els tatuatges més antics

Durant els últims 100 anys, els visitants del British Museum han pogut veure dues mòmies amb unes taques negres al braç. Eren tatuatges, però no ha estat fins ara que s'han pogut veure els dibuixos: "L'ús de mètodes científics més moderns, com la tomografia computada, la datació per radiocarboni i les imatges per infrarojos, ha transformat la nostra visió i el nostre coneixement de les mòmies de Gebelein", ha assegurat Daniel Antoine, comissari d'antropologia física del British Museum i un dels autors de l'estudi.

L'home i la dona momificats que s'exhibeixen al British Museum es van localitzar a finals del segle XIX a Gebelein, una zona desèrtica a uns 40 quilòmetres de Tebes, l'actual Luxor (Egipte). Els tatuatges s'haurien fet entre el 3351 i 3017 aC. Segons els científics, que han publicat les seves investigacions al 'Journal of Archaeological Science', la troballa demostra que tant homes com dones es feien tatuatges. Segurament per fer els dibuixos van utilitzar un pigment fet amb carbó. L'home tenia tatuat un ur (una espècie de toro gegant ja extingit) i una altra criatura semblant al moltó. Segons els investigadors, les dues figures tenen connotacions relacionades amb la virilitat i la fertilitat. La dona tenia una sèrie dibuixos semblants a la lletra S i una figura que sembla un bastó que segurament simbolitzen alguna autoritat.