Primer tràiler d''Aladí' amb personatges de carn i ossos

Després de descobrir com serà el geni de la làmpada de la nova versió amb personatges reals d''Aladí' (un Will Smith de color blau), aquest dimarts Disney ha llançat el primer tràiler llarg de la cinta. I una de les sorpreses és veure com Aladdin i Jasmine (els actors Mena Massoud i Naomi Scott) alcen el vol amb la catifa i canten la cançó 'A whole new world' ('Un mundo ideal').

Guy Ritchie dirigeix aquest 'remake' de la pel·lícula, que barrejarà l'argument del clàssic conte amb històries de 'Les mil i una nits' i 'El lladre de Bagdad'. Tot i això, les primeres imatges permeten veure que la pel·lícula no s'allunya gaire del to dels dibuixos del 1992. La ciutat fictícia d'Agrabah es crearà a partir d'influències globals, incloent-hi l'Orient Mitjà, l'Índia i fins i tot la Xina. La pel·lícula s'estrenarà al juny.