El ‘trap’ pel civisme viralitza l’ètica de Kant

“ You’re being uncivic a dintre del Tram ”. Dimecres va aparèixer al perfil de Twitter del Trambaix un clip en el qual un jove parla amb Immanuel Kant sobre el comportament dels usuaris del tramvia. La conversa comença amb el filòsof de la Il·lustració caracteritzat amb una dessuadora de caputxa, auriculars enormes i una premissa: un noi que és fan dels principis ètics del prussià -aquell “Actua com creus que hauria de fer-ho tothom”- però que, en canvi, és incívic quan puja al vagó del Trambaix. A partir d’aquí, és el mateix Kant l’encarregat d’explicar els elements fonamentals de comportament a ritme de música trap. Són consells tan raonables com: “Si parlo fluixet amb el mòbil, ho estic fent bé. Si no em penjo de les barres, ho estic fent bé. Si viatjo amb el meu gos sense morrió; no, no, no, no” . Vistes les diverses reaccions a les xarxes socials, la campanya és una frivolitat per a uns i una genialitat per a d’altres -Ada Colau la va lloar públicament-, però el que està clar és que explora vies de comunicació i pedagogia diferents i molt enfocades als codis juvenils.

I no és un format del tot recent. Velaske, yo soi guapa? va ser una autèntica revolució quan va aparèixer, el desembre del 2017, i suma més de 9 milions de reproduccions a YouTube. Christian Flores, realitzador de tots dos vídeos, partia del famós quadre de Velázquez Las meninas per ensenyar-nos que és possible explicar matèries que, a priori, poden semblar poc estimulants a algunes persones.

Quan qui t’ho exposa són Mc Velázquez i Dj Kant, els professors traperos, és impossible resistir-se a aprendre’s la lliçó.