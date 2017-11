El trasllat dels béns de Sixena entra a la campanya electoral

La decisió del ministre Méndez de Vigo d’iniciar el trasllat de les 44 obres del monestir de Sixena del Museu de Lleida ha provocat les reaccions dels partits polítics, i tot fa pensar que serà un argument de debat en la campanya.

Junts per Catalunya

Puigdemont acusa el PSC de ser “còmplice” d’un espoli

Després de les piulades del conseller de Cultura, Lluís Puig, ahir Carles Puigdemont va acusar el PSC i “el tripartit del 155” de ser “còmplices” de “l’espoli del patrimoni cultural”. A més, va defensar la posició de la Generalitat fins ara: “És la correcta, perquè no hi ha una sentència ferma sobre el retorn de les obres”. I creu que tornar les obres significa “incomplir la llei de patrimoni de Catalunya”. El cas Sixena també va aparèixer en un acte de Junts per Catalunya: “El 155 té conseqüències com aquesta i en tindrà moltes més, perquè després d’això vindrà l’escola catalana, els mitjans, els Mossos...”, va dir la directora de la campanya, Elsa Artadi.

ERC

Picornell acusa l’Estat de voler humiliar els catalans

El senador republicà Bernat Picornell va demanar ahir la compareixença de Méndez de Vigo al Senat perquè expliqui la decisió de retornar els béns de Sixena i l’impacte de la reclamació de l’IVA de les subvencions al sector cultural català. Creu que un “155 a la carta” és un “despropòsit” amb el qual l’Estat vol imposar-se a Catalunya. “Ho volen arrasar tot i humiliar el poble de Catalunya”, va dir.

Ciutadans

Els taronja treuen pit de la unitat a l’Aragó i Catalunya

Ciutadans va ser l’únic partit del Parlament que el 2016 no va votar a favor d’una resolució que instava el Govern a portar a terme “totes les accions que calgui per garantir que les obres procedents del monestir de Sixena que es conserven al MNAC i al Museu de Lleida continuïn en aquests museus”. Els 25 diputats del partit es van abstenir al·legant que s’han de respectar les solucions judicials. I continuen tancant files. “Recordem que Ciutadans ha sigut l’únic partit que ha mantingut la mateixa postura respecte al trasllat dels béns de Sixena tant a l’Aragó com a Catalunya”, va dir ahir la diputada aragonesa Susana Gaspar.

PSC

Iceta qualifica d’“imprudent” la decisió de Méndez de Vigo

El líder dels socialistes catalans lamenta que l’Estat hagi “accelerat” el retorn de les obres del Museu de Lleida i qualifica la decisió de Méndez de Vigo d’“imprudent” i de ser una “equivocació”. També critica el Govern i reclama diàleg: “Conflictes com aquests només es poden solucionar des de la negociació sensata de totes les parts implicades, incloent-hi la mateixa Església catòlica”. Després de demanar-li que actuï amb “prudència”, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, enviarà una altra carta al ministre de Cultura instant-lo a participar en una reunió extraordinària del Consorci del Museu de Lleida. Les declaracions que va fer Méndez de Vigo sobre la demanda de Ros traspuen fredor: “Ja ho veurem”, va dir el ministre.

Catalunya en Comú

Critiquen un acte “despòtic” i reclamen diàleg institucional

“Volem explicacions”, afirma el diputat d’En Comú Podem al Congrés i membre de Catalunya en Comú Jaume Moya. Considera que la decisió del ministre és un acte “despòtic”i que s’hauria de trobar una solució dialogada. “Volem saber per què va decidir deixar de banda la legislació catalana en matèria de patrimoni i no va esgotar els recursos processals davant la requisitòria dels jutjats aragonesos i, al mateix temps, què pensa fer amb els béns”, diu Moya.

PP

Albiol obeeix però diu que no li agrada la decisió del ministre

Els populars catalans es desmarquen tímidament de la decisió de Méndez de Vigo. “La decisió del ministeri no ens agrada, però entenem que és conseqüència d’una resolució judicial. Ens agradin o no, les resolucions judicials s’han de complir”, va dir ahir Xavier García Albiol.

CUP

Boya creu que els lleidatans defensaran el seu museu

Àngel Ros és el blanc de la diputada de la CUP Mireia Boya: “Li hem d’agrair l’espoli d’una institució tan estimada a la ciutat”, afirma Boya, que també es mostra molt crítica amb el ministre de Cultura: “Està relacionant el procés independentista amb un conflicte que no hi tenia res a veure, i castiga els independentistes dient-los que s’ha d’acatar la llei”. Pel que fa a un eventual trasllat de les obres, confia en l’acció ciutadana: “No passaran, estarem dempeus. Els museus no es toquen, i hi ha molta gent que defensarà el Museu del Lleida”.