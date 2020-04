100 treballadors dels museus de Barcelona, afectats per un ERTO

L'empresa Serveis Educatius Ciut'art, que proporciona serveis a diferents equipaments de l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), ha presentat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecta tots els seus treballadors, un total de 122. D'aquests, un centenar treballen en museus municipals com el Museu del Disseny, el Museu Marès, el Museu Etnològic, la fàbrica de creació Fabra i Coats i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). L'ERTO es va començar a aplicar el 14 de març i està previst que s'allargui, de moment, 29 dies.

Ciut'art ha tirat endavant l'ERTO malgrat que l'Ajuntament va aprovar un decret d'alcaldia en què es compromet a seguir pagant pels serveis no essencials que han hagut de tancar mentre duri la crisi sanitària del coronavirus. Al decret, el consistori es compromet a "garantir la liquiditat de les empreses contractistes als contractes que es vegin afectats per la suspensió de l'activitat" i a "garantir el manteniment dels llocs de treball".

Tot i això, Ciut'art argumenta que la situació actual és "d'una gran incertesa" i que aplica l'ERTO per si els sous "no poden ser sufragats per l'Ajuntament". L'empresa explica que, així, facilita que els treballadors es puguin "acollir a les condicions d'atur al més aviat possible per garantir així els seus ingressos".

Els treballadors critiquen que l'empresa hagi fet l'ERTO malgrat el compromís de l'Ajuntament i expliquen que Ciut'art forma part de la patronal del sector del lleure ACELLEC. Aquesta entitat va acordar el 13 de març que no se suspendria ni interrompria "la contractació laboral de persones adscrites a serveis o centres on es garanteixi el seu finançament del 100% per part de l'administració pública". Els últims anys els treballadors de Ciut'art han fet diverses vagues per denunciar la precarietat i per demanar millores en les seves condicions laborals.