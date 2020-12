Els tres anuaris de ‘Núvol’, amb l’ARA

El 2017, després de cinc anys d’activitat online, el portal cultural Núvol va decidir baixar a la Terra i empeltar-se també al quiosc buscant un ordre que l’entorn virtual no sempre facilita. Ho va fer en forma de revista anuari, o doble anuari, i fins ara ja n’ha publicat tres que es poden adquirir a la web de l’ARA en una oferta especial fins al 10 de gener: el pack amb els tres números a 25 euros, i cada revista de manera individual a 10 euros.

L’anuari 2020 és un compendi dels moments més decisius d’aquest any que ara acabem, passats pel sedàs reflexiu de Núvol. Una meravellosa il·lustració d’Ana Galvañ dona la benvinguda a la revista. Es tracta d’una edició limitada en paper. Un resum excepcional d’un any excepcional amb textos d’Albert Jané, Carme Junyent, Roger Vinton, Jordi Llavina, Patrycia Centeno, Raül Garrigasait, Isaias Fanlo, Anna Carreras, Marta Marín-Dòmine, Matthew Tree i Toni Sala, entre molts altres, i també de l’equip de Núvol : Joan Burdeus, Clàudia Rius, Oriol Puig Taulé, Gerard E. Mur, Agus Izquierdo i Bernat Puigtobella.

La revista del 2018, un any marcat per l’empresonament i l’exili de polítics independentistes catalans, tenia com a eix la defensa de la llibertat d’expressió i la demanda de l’alliberament de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Carme Forcadell i Josep Rull. I l’anuari del 2017 va ser una exploració de la vida cultural del país sota el prisma de paraules clau que convidaven a fer associacions inesperades i a trobar un sentit nou a articles ja publicats al costat d’altres d’inèdits.