'La trinchera infinita' representarà Espanya als Oscars

La trinchera infinita ha sigut la pel·lícula escollida per l'Acadèmia del Cinema Espanyol per representar Espanya en la pròxima cursa dels Oscars. Dirigida per Jon Garaño, Aitor Arregi i José Mari Goenaga i protagonitzada per Antonio de la Torre i Belén Cuesta, es tracta d'una recreació de la tragèdia dels talps del franquisme, aquells republicans que van viure durant dècades a casa seva, amagats dels seus veïns i de les autoritats, per protegir-se de la repressió de Franco.

Amb l'elecció de La trinchera infinita, els acadèmics descarten les altres dues finalistes: la gallega O que arde, favorita de la crítica, i la coproducció basco-catalana El hoyo, que, després de la seva estrena en sales i l'èxit al Festival de Sitges, va aconseguir un gran ressò internacional a través de la plataforma Netflix i es va situar com la pel·lícula més vista en molts territoris. La trinchera infinita va ser un dels films més nominats de l'última edició dels Goya, en què va competir amb Mientras dure la guerra i la gran triomfadora, Dolor y gloria. De les quinze nominacions de La trinchera infinita, tanmateix, la pel·lícula només es va endur els premis de millor so i millor actriu per a Belén Cuesta.

No és la primera vegada que els cineastes bascos opten a la nominació de millor pel·lícula estrangera dels Oscars. El 2015, amb Loreak, ja van ser escollits per l'Acadèmia del Cinema Espanyol per intentar aconseguir la primera nominació a l'Oscar d'una pel·lícula parlada en basc. Finalment, no van superar el tall i van caure de la cursa abans de ser nominats. Amb el seu següent treball, Handia, també van optar a representar Espanya als Oscars, però els acadèmics van acabar escollint la popular Campeones, de Javier Fesser. Amb La trinchera infinita tenen una nova oportunitat, i serà en una de les curses als Oscars més estranyes de les últimes dècades, marcada pel covid i endarrerida al 25 d'abril del 2021. Les nominacions s'anunciaran el 15 de març, però La trinchera infinita també podria quedar descartada abans, ja que el 9 de febrer es farà pública la shortlist de finalistes de la categoria de pel·lícula estrangera.