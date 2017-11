El triple homenatge jazzístic de Carles Benavent

El concert que ofereix avui Carles Benavent (Barcelona, 1954) al Conservatori del Liceu (20.30 h) va néixer com un homenatge al baixista Jaco Pastorius i ha acabat sent molt més. Primer, per voluntat pròpia, va ampliar l’abast del record a Paco de Lucía i Toots Thielemans. Després, la mort del bateria Roger Blàvia a causa de les complicacions derivades d’un trasplantament de fetge el 3 de novembre passat ha redimensionat el concert. “També serà un homenatge al Roger”, diu Benavent, encara afectat per la desaparició del qui va ser company musical seu durant molt de temps. “Era un home molt vital, i estàvem molt conjuntats. Formàvem una màquina rítmica”, recorda el baixista barceloní.

El concert For Jaco, Toots and Paco va ser una proposta del festival gironí Jacophonic, dedicat precisament a la figura del baixista nord-americà mort fa trenta anys, que es va celebrar al setembre. Benavent, Antonio Serrano (harmònica), Roger Mas (piano) i Roger Blàvia (bateria) van compartir talents per honrar tres grans figures musicals. “Després vaig oferir el projecte al Festival de Jazz de Barcelona -explica Benavent-. L’actuació a Girona va ser l’última amb el Roger, i la de Barcelona serà la primera sense ell”. Al Conservatori del Liceu el bateria serà Marc Miralta, la presència del qual ja estava prevista. “Quan el Roger ens va donar la notícia que l’operaven ja vaig dir al Marc que el substituís. Ja estava previst perquè la recuperació després d’un trasplantament no és fàcil. El que no estava previst és que ell no hi fos”, diu Benavent.

El mestratge de Paco de Lucía

Dels tres músics que donen títol al concert, Benavent destaca sobretot el lligam amb Paco de Lucía, que comparteix amb Antonio Serrano. “El Paco és el que més m’ha influenciat. He estat 21 anys amb el Paco tocant i fent música”, admet un baixista que també ha tingut una sintonia similar amb un altre guitarrista, Jordi Bonell: “El que faig amb ell també té aquest punt que semblem un sol músic”.

Pel que fa a Pastorius, Benavent reconeix que és l’únic baixista a qui ha intentat copiar. “Quan jo era jove copiava els guitarristes, la qual cosa ha sigut un avantatge per tocar amb guitarristes. Però el Jaco sí que m’ha influenciat en la manera de tocar el baix sense trasts”, explica. Menys presència tindrà en l’actuació Toots Thielemans -“tocarem un blueset”-, i el repertori el completarà un tema de Benavente, Gaspar, inclòs al disc Aigua, en què va col·laborar Antonio Serrano. L’activitat de Benavent no s’atura. A més dels concerts amb el trio i amb Jorge Pardo i Tino di Geraldo, prepara la publicació de tres discos i ha trobat temps per donar suport al nou sindicat de músics. “Tant de bo funcioni, perquè ens fa falta”, diu Benavent sense amagar que a vegades els músics són “un desastre” i no van a les assemblees.