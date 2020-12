'La última gran estafa': el 'remake' de la pel·lícula preferida a la mansió Playboy

'La última gran estafa'

(2,5 estrelles)

Direcció: George Gallo. Guió: George Gallo i Josh Posner. 105 minuts. Estats Units (2020). Amb Robert de Niro, Tommy Lee Jones, Zach Braff i Morgan Freeman. Estrena als cinemes el 30 de desembre.

El títol The comeback trail (1982) segurament no us dirà gran cosa, a menys que sigueu habituals de les festes a la mansió Playboy als anys vuitanta. Diu la llegenda que es tractava d’una de les comèdies predilectes de Hugh Hefner, i que li agradava projectar-la als seus convidats, sorpresos per la rècula de ximpleries improvisades que desplegava la pel·lícula, la vida comercial de la qual fou pràcticament inexistent. Tot això ho he après després de descobrir el nom de Harry Hurwitz, acreditat com a autor de la pel·lícula en què es basa La última gran estafa. Segurament, el més valuós de la proposta és, justament, posar l’accent en un nom oblidat de la comèdia independent, rescatant l’argument de Hurwitz sobre un productor assetjat pels deutes amb un mafiós que posa en marxa un rodatge amb l’única intenció de liquidar el seu decadent actor protagonista i cobrar-ne l'assegurança de vida.

La idea del fiasco orquestrat segueix el model canonitzat per Mel Brooks a Els productors, i la direcció de George Gallo està massa relaxada per donar pes a l’homenatge al crepuscle dels professionals d’un cinema que es buscava la vida fora del sistema dels grans estudis. Tot i això, La última gran estafa compta amb la gens menyspreable carta de la reserva de carisma i ofici de Robert De Niro, Tommy Lee Jones i Morgan Freeman, tres grans noms que semblen haver-se apuntat al projecte pel pur plaer de jugar junts un partit amistós.