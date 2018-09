El jutge belga decidirà sobre l'extradició de Valtonyc el 17 de setembre

La decisió sobre la possible extradició de Valtonyc es prendrà el 17 de setembre. El cantant ha comparegut avui davant del jutge de primera instància de Gant, ciutat on resideix a Bèlgica, on ha declarat i on la defensa ha presentat les seves al·legacions. Els seus advocats es mostren optimistes sobre la no extradició.

La defensa del cantant ha assegurat que el jutge ha dedicat temps a discutir els “grans principis” que tracta el cas, “com la llibertat d’expressió”. Durant aquest temps, el magistrat ha estudiat les al·legacions de la defensa i de la fiscalia. També ha demanat més informació a l’Audiència Nacional sobre el cas.

“L'audiència ha anat molt bé, tenim tota la confiança en la sentència del dia 17, ara cal esperar –ha assegurat l’advocat del raper, Simon Bekaert–. Hem explicat que no hi ha doble incriminació”. Segons Bekaert, el cas de Valtonyc és important perquè s’està atemptant “contra un dret de la convenció de drets humans”, en referència a la llibertat d’expressió.

L’argument principal de la defensa és que no existeix la doble incriminació necessària per a l’extradició (en el cas de l’euroordre, els delictes han d’estar tipificats en els dos estats) i que els fets pels quals està acusat Valtonyc, com “el d’enaltiment del terrorisme”, no són delictius, perquè s’emmarquen dins la “llibertat d’expressió”. Sobre el delicte d’injúries a la Corona, fonts judicials recorden la sentència del març del Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg, que va fallar contra Espanya per haver multat dos joves catalans que van cremar fotos del rei Joan Carles I perquè considera que és llibertat d’expressió. Un argument que també s’ha utilitzat.

Segons ha explicat la defensa, l’Audiència Nacional havia parlat d''enaltiment' com si fos sinònim de 'terrorisme', però segons el raper “la fiscalia no compra l’acusació”. “L’estat espanyol està banalitzant la paraula 'terrorisme', a les presons espanyoles hi ha gent que no ha comès cap delicte –ha defensat el raper a la seva sortida–. Espero que l’Audiència Nacional entregui les armes i es dissolgui com a banda organitzada d’extrema dreta que és”, ha assegurat.

Valtonyc va abandonar Espanya per evitar entrar a la presó, on havia de complir una sentència de tres anys i mig per enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes, calúmnies i injúries greus a la Corona i amenaces contra Jorge Campos, president d’Actúa Baleares. El raper és a Bèlgica des d’abans del 23 de maig i a principis de juliol va comparèixer davant del jutge, que va decidir deixar-lo en llibertat amb mesures cautelars (com la de no abandonar el país).