La venda d'e-books creix un 50% des de l'inici del confinament pel coronavirus

Segons l'últim Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya, el percentatge de lectors en suport digital és del 29,1%. Ara bé, aquesta xifra es podria doblar perquè la venda d'e-books des que va començar el confinament pel coronavirus ha crescut de mitjana un 50%, segons dades de la principal distribuïdora de llibres digitals, Libranda. Gairebé una setmana després de l'inici de les restriccions, les alternatives de consum literari ja es noten tant a grans grups com a petites i mitjanes editorials, que han experimentat un "fort" increment de vendes d'e-books. Algunes, més interès en les últimes novetats, i d'altres, ho han notat en gran mesura en les vendes de títols de fons de referència. Segons la plataforma de lectura digital Nubico, el temps dedicat a la lectura s'ha incrementat també un 50%.

L'increment de vendes d'e-books s'ha registrat tant a grans grups com Planeta i Penguin Random House, com a editorials com Ara Llibres, Enciclopèdia Catalana, la Galera, Anagrama, Gustavo Gili, Edebé, Galaxia Gutenberg, Alba, Roca Editorial, Libros del Asteroide i Duomo Ediciones.

En el cas de Planeta, l'increment detectat des del divendres 13 de març ha estat del 40%, un fenomen que es repeteix a tots els retailers online: Kindle, Tagus, Kobo, Apple i Google. En aquest cas, l'augment de vendes s'ha notat especialment en les novetats d'Almudena Grandes, Santiago Posteguillo, Megan Maxwell, Dolores Redondo i Javier Cercas.

Altres editorials com Ara Llibres també han notat un fort increment de vendes en novetats, com Carregades de raons, de Dolors Bassa i Montse Bassa, Trencar el silenci, de Mireia Boya, Guillem, de Núria Cadenes, i la crònica de l'1-O Tota la veritat. Però també han experimentat un augment "significatiu" de vendes en títols de fons, d'autors com Fred Vargas, Camilla Läckberg, Marc Pastor, Marie Kondo i Ágota Kristóf.

E-books gratis en temps de quarantena

La situació insòlita de confinament ha portat nombroses editorials a un mateix acte: descàrregues gratuïtes de llibres electrònics. Una iniciativa iniciada per editorials com Roca Editorial, Stonberg o Llibres del Delicte a principis de setmana, i que ha seguit tot el teixit literari, convençut de la contribució de la lectura per amenitzar les llargues hores a casa.

Entre molts d'altres, Club Editor ofereix per entregues a la seva web Història de dues ciutats de Charles Dickens; Anagrama cinc títols, entre els quals Años felices de Gonzalo Torné o Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enriquez; i Grup62 obre títols com Dins el darrer blau, de Carme Riera o Les veus del Pamano, de Jaume Cabré.