Una meravella: 52 versions de cançons del grup Yo La Tengo

L'amor pel grup Yo La Tengo ha mobilitzat tot de bandes i artistes a participar en un projecte que havia de ser una cosa i n'ha acabat sent una altra. La botiga de discos barcelonina Ultra Local Records va fer una crida al programa de ràdio Hip-Hop Ultra. L'objectiu era encomanar la passió per Yo La Tengo demanant-ne versions i que alguns grups les toquessin en directe. La mobilització va superar les expectatives, i en van rebre més de cinquanta. Així d'arrelada està l'admiració que desperta el trio de Hoboken (Nova Jersey), un dels noms claus del rock alternatiu nord-americà. El següent pas era muntar un programa de ràdio i concert a la sala VOL de Barcelona, "un vermut de diumenge" que havia de celebrar-se el 26 d'abril... Òbviament, la normalitat confinada ho ha impedit.

A canvi, Ultra Local Records, a través del seu segell Edita La Servidumbre, ha publicat a Bandcamp totes les versions, aplegades sota el nom de Yo La Tengo C(L)overs. Hi participen el duo Puma Rai Tape Diana (que a més han fet un videoclip de la seva versió: Sempre hi seran), Ran Ran Ran, Songstore, Veronal, Linn Youki, Black Fanegas, Me and the Bees i Estrella Fugaz, entre d'altres.

Hi ha versions de catorze discos de Yo La Tengo, des de New wave hot dogs (1987) fins a There's a riot going on (2018). El disc més versionat és I can hear the heart beating as one (1997). N'hi ha en anglès, en català i castellà, i des de diverses i sorprenents mirades musicals.