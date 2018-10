La veu femenina domina als premis Planeta

El dia abans de l’entrega del premi Planeta els periodistes han de jugar a llegir entre línies els possibles premiats a partir dels deu títols finalistes, la majoria sota pseudònim. En un any de rècord de participants, amb 642 originals presentats, com a única pista el jurat apunta que “la Guerra Civil i la novel·la històrica han cedit terreny a la novel·la d’orientació femenina”, ha dit Juan Eslava Galán, sigui el que sigui això. Després ha precisat que la “visió de la dona en la societat ” és present en diferents novel·les, “fins i tot quan el narrador és un home”.

Caldrà esperar al sopar tradicional de cada 15 d’octubre, en el qual des del 1952 s’entrega el premi més ben dotat després del Nobel (amb 601.000 euros per al guanyador i 150.250 euros per al finalista). Aquest vespre al Palau de Congressos de Catalunya hi assistirà el ministre de Cultura, José Guirao; la presidenta del Congrés, Ana Pastor; la consellera de Cultura, Laura Borràs, i una llista que encara està oberta.

En la prèvia del Planeta, el president del grup, Josep Creuheras, acostuma a fer el balanç econòmic de l’any i a fer diverses crides públiques a les administracions. Enguany s’ha cenyit a peticions sectorials: ha demanat un pla de llibreries -que són “el pont entre els autors i els lectors”-, un contra la pirateria i un altre de foment de la lectura, tres assumptes que “preocupen” als editors. “No m’agrada parlar de pirateria perquè té un halo romàntic, quan és una falta de respecte als autors i directament robar”, va afirmar el president del grup, que va lamentar que la pirateria hagi crescut un 12% i xifra en 420 milions les descàrregues de llibres il·legals. Creuheras creu que el sector del llibre sempre és un gran oblidat: “Reclamem més atenció a tota la cadena. Els pressupostos sempre ens semblen molt curts, sobretot en comparació amb els altres països”.

Un premi Planeta a Milà

Josep Crehueras va anunciar que Planeta crearà a Itàlia amb De Agostini el I Premi DeA Planeta de novel·la, una aposta pel mercat editorial italià impulsada després de la venda del grup francès Editis. S’entregarà el 15 d’abril a Milà, estarà dotat amb 150.000 euros i l’obra guanyadora es traduïrà a l’espanyol, el francès i l’anglès. El Planeta espanyol té una dotació molt més alta però també rèdits milionaris. En 67 anys, el guardó ha venut 43 milions d’exemplars. Només en els dos últims anys, n’han venut un milió d’exemplars.

El director general de Planeta, Jesús Badenes, que acabava d’arribar de la Fira de Frankfurt, afirmava que el sector creix de manera sòlida al Sud-est Asiàtic i que, a nivell global, el sector del llibre és el “més potent” pel que fa als continguts i gaudeix d’una salut excel·lent. Pel que fa a l’evolució del mercat a Espanya, tornarà a créixer per quart any consecutiu. Del punt àlgid del 2010 amb 1.200 milions d’euros de facturació es va caure fins als 800 milions de la crisi però enguany es tancarà de nou a l’alça amb 1.000 milions d’euros de facturació.