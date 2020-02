Algunes víctimes de Plácido Domingo estudien demandar-lo per difamació

"Mentre els poderosos creguin que tenen dret a assetjar, grapejar i obligar les dones a tenir sexe, les dones mai seran tractades de manera justa al lloc de feina. L’assetjament sexual és un abús de poder. No es tracta de sexe. És un abús de poder, una forma de discriminació laboral. És il·legal i qui s’involucra en aquest comportament ha de retre compte", diu l’advocada Debra S. Katz a propòsit de Plácido Domingo en una entrevista concedida a l’agència Efe a Washington i publicada aquest dissabte. Katz representa tres de les dones que han explicat que van ser assetjades per Domingo: la mezzosoprano Patricia Wulf, la soprano Angela Turner Wilson i una tercera que manté l’anonimat per por a represàlies.

Katz, sòcia del despatx Katz, Marshall & Banks, està avaluant la possibilitat de denunciar per difamació Plácido Domingo per la via civil i no per la criminal, perquè "en els casos d’assetjament sexual, els delictes han prescrit". Als Estats Units, recorda l’advocada, "les denúncies per assetjament sexual han de presentar-se en un termini de 270 dies", i en el cas de Domingo les acusacions es refereixen a presumptes delictes amb "dècades d’antiguitat". És el que ha passat en el judici contra Harvey Weinstein, en què el delicte de violació a Annabella Sciorra va ser desestimat perquè tenia 25 anys i per tant havia prescrit.

En el cas de Domingo, "en la mesura que està menyspreant o difamant persones que ha qualificat com a mentideres, hi ha una llei sobre les limitacions dels processos que encara permetria presentar-hi demandes", diu Katz. "El podríem demandar per difamació, per fer declaracions falses. Ell ha qüestionant i posat en dubte la integritat i l’honestedat d’aquestes dones", afegeix l'advocada quan la periodista d’Efe Beatriz Pascual Macías li pregunta quines accions emprendrà contra el cantant. Mentre estudien si tira endavant la demanda, Katz té una altra prioritat: que Domingo sigui expulsat del sindicat d’artistes dels Estats Units (AGMA).



L’Òpera d’Hamburg estudia si cancel·la les actuacions de Plácido Domingo

La Ópera de Hamburg decidirà en els propers dies si manté l’actuació de Plácido Domingo com a part del repartiment de l’òpera Simon Boccanegra, de Verdi, els dies 22 i 26 de març i 2 d’abril. La decisió la prendrà després "d’intercanviar informacions" amb altres teatres europeus arran de les declaracions del cantant en què lamentava "el dolor causat" a diverses dones que l’han acusat d’haver-les assetjat. "Ens prenem el cas molt seriosament. L’Òpera d’Hamburg està seguint el cas molt de prop i es manté informada. També intercanviarà informació amb altres institucions europees i després en publicarà el resultat", ha explicat la direcció de l’Òpera d’Hamburg en un comunicat, tal com recull Europa Press.

Des que Domingo va reconèixer els fets, s’han cancel·lat les actuacions de Plácido Domingo al Teatro de la Zarzuela i el Teatro Real, tots dos de Madrid, i al Festival Internacional de Música i Dansa Ciutat d’Úbeda; a més, el Palau de les Arts de València hi ha trencat relacions. En canvi tant l’Òpera Estatal de Baviera com el Bolxoi rus mantenen la presència de Domingo. "La nostra agenda no canvia després de les cancel·lacions a Espanya", ha dit a Europa Press un portaveu del Bolxoi, on el cantant espanyol té previst actuar en les representacions de La traviata els dies 23 i 26 d’abril. I el mateix passa, de moment, a Baviera, on Domingo té contracte per cantar a Nabucco al juliol.