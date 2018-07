La vida és somni i les xarxes socials també

“ ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño: que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”, clama Segismundo, empresonat a la seva torre, en paraules de Calderón de la Barca. El dramaturg i escriptor madrileny va imaginar una vida feta de mentides que trasbalsa el protagonista i el fa incapaç de desxifrar què és veritat i què no ho és. Aquella història, estrenada el 1635, queda més a prop del 2018 del que en un principi podria semblar. La companyia Les Llibertàries ha vist en l’obra de Calderón de la Barca el clar reflex de la postveritat i les fake news instaurades en l’actualitat. Per això, la formació, que torna als escenaris després de Llibert (2014), enllaça la peça teatral amb les publicacions a les xarxes socials a internet, que equipara amb la mentida en què viu el personatge de Calderón de la Barca.

“Igual que l’existència de Segismundo, la vida a les xarxes és una bombolla plena de falsedats”, explica la dramaturga i actriu de Les Llibertàries Gemma Brió. A partir d’aquesta premissa, ella i Norbert Martínez han construït ¿La vida es sueño? o #gwenismürfila, que es pot veure fins al 4 d’agost a l’Off Villarroel emmarcada en el Festival Grec. Sota la direcció de Martínez, Gemma Brió i Tàtels Pérez proposen un joc metateatral en què les fronteres de la veritat i la mentida són imperceptibles. Les actrius estan esperant una tercera companya per assajar, però no acaba arribant mai. “Per esbrinar què li ha passat recorrem a les seves xarxes socials. A partir de les publicacions, ens muntem la nostra pròpia pel·lícula i la bola es va fent cada vegada més gran”, explica Brió, que precisa que el muntatge no vol “ni criticar ni jutjar” el fet d’utilitzar aquestes eines, sinó més aviat “exposar una realitat que tots estem vivint”.

L’impuls de traslladar als escenaris la postveritat i les fake news se’ls va aparèixer fa un any i mig, quan la victòria de Donald Trump a les eleccions dels Estats Units i el debat sobre el Brexit estaven a primera línia de l’actualitat. “Estaven passant moltes coses, però vèiem que no podíem abastar-ho tot, i vam decidir fixar-nos en la part més íntima. Hi ha un paral·lelisme evident entre la nostra quotidianitat a les xarxes i el que passa en la política”, reflexiona Brió. L’espectacle també serveix per constatar que, segons la dramaturga, “tots contribuïm a alimentar aquestes mentides en diferents nivells”, perquè “difonem falsedats que quadren amb els nostres esquemes” i “quan creiem que una cosa és veritat, la veiem com una veritat”. Tot i això, Les Llibertàries s’acosten a aquesta realitat des de la comicitat i l’humor. “Més que donar respostes, elaborem una història gamberra -diu Brió-. La reflexió i la crítica sobre aquest tema venen motivades per les preguntes que queden a l’aire”.