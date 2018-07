El nou videoclip de Panellet, un trio de punk terrassenc

Torna el punk català amb una nova fornada de bandes. Molts d'aquests grups de l'escena punk catalana es podran escoltar al Festival de Punk Rock Internacional Barna'n'roll. Entre els grups que actuaran al festival, que tindrà lloc el divendres i el dissabte 13 i 14 de juliol al Poble Espanyol, hi ha Panellet, que estrena nou videoclip:

Panellet és un trio de punk de Terrassa nascut l'any 2015. Després de l'estiu publiquen el seu segon disc, 'Sput-nik', amb onze cançons que combinen lletres desenfadades i en català amb una base instrumental molt potent.

La tercera edició de Barna'n'roll també comptarà amb els anglesos Cock Sparrer i els californians Descendents. Un altre cap de cartell serà Jello Biafra, exlíder dels mítics Dead Kennedy i que fa sis anys que no trepitja cap escenari català.

Altres actuacions destacables seran les dels Sick of it All i la banda de hardcore melòdic de Massachusetts Wilhelm Scream. Els navarresos Gatillazo (ex Polla Records), els catalans Crim, que presenten nou EP i nou disc, que es publicarà després de l'estiu, i La Inquisición completen el cartell.

Divendres a la nit el Poble Espanyol serà un gran aparador del punk emergent i veterà de l'escena catalana. S'hi podrà escoltar la banda barcelonina Penny Cocks, que fa deu anys que toquen el punk londinenc de finals dels 70. El seu últim disc, 'Fake Gold and Broken Teeth', el va publicar BCore el 2016. També s'hi podrà escoltar Batec –que acaba de publicar 'Cicatrius de guerra'–, els valencians Krang, Violets –amb influències grunge i cançons ràpides i melòdiques– o els sabadellencs Disaster Jacks, que estan cuinant el seu segon LP.