La Groove Band-D del Conservatori de Liceu versiona 'Valerie' des del confinament

La distància no fa l'oblit, sinó la col·laboració, si més no entre els alumnes de les escoles de música. A finals de març, en ple confinament, va ser l'Escola de Música de Valldoreix la que va impulsar un vídeo amb la interpretació del tema Every little thing you do is magic, de The Police, amb cada jove músic tocant des de casa. Ara, amb el confinament encara vigent, són alumnes de l'Aula de Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu els que han sumat complicitats sota la coordinació del professor Fèlix Serra per tocar i cantar Valerie, també cadascú des de casa i sota el nom de la Groove Band-D.

El tema triat és una cançó de la banda d' indie rock de Liverpool The Zutons enregistrada el 2006 i inclosa en el disc Tired of hanging around. Uns mesos després, el productor Mark Ronson en va fer una versió amb Amy Winehouse com a cantant. Aquesta versió, d'esperit soul, és la que he servit de model per a la interpretació dels alumnes del Conservatori del Liceu.

Els músics que participen en aquesta Valerie són les cantants Virgínia Bonet (Barcelona) i Clàudia Guilera (Sant Cugat del Vallès), el saxofonista Ignasi Melgosa (Barcelona), les trompetistes Leia Mutlu (Sitges), la pianista Ana Cañeque (Barcelona), el guitarrista Pablo González (l'Hospitalet de Llobregat), el percussionista Nico Pagandorrigia (Comillas), la baixista Laura Espinosa (Barcelona) i el bateria Marcos Orozco.