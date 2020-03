Vídeos del públic ballant a casa per celebrar el Dia Internacional de la Dansa

El Dia Internacional de la Dansa es commemora el 29 d'abril, però davant l'estat d'alarma i el confinament de la població per la crisi sanitària del coronavirus, l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) ja preveu que aquest any no el podrà celebrar amb normalitat. Per això, l'associació ha buscat una alternativa a la commemoració habitual i ha fet una crida a tot el públic de dansa perquè pengi a les xarxes socials vídeos ballant a casa. D'aquesta manera, l'APdC vol celebrar el Dia Internacional de la Dansa "durant tot el mes d'abril" i, alhora, "convertir les xarxes en una festa del moviment", expliquen.

L'associació fa una crida perquè els espectadors es gravin i pengin a internet les seves coreografies amb la música que més els agradi utilitzant l'etiqueta #BallemaCasaDID20. "Creativitat, originalitat i imaginació al poder!", diu l'APdC, que fa extensiva la iniciativa a "professionals, amateurs, nens i nenes, joves i grans". Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol donar a la dansa "la visibilitat que es mereix" i "fer pinya" en un moment en què és "tan necessari".

En paral·lel, l'APdC ha llançat el missatge del Dia Internacional de la Dansa, que aquest any ha encarregat a la gestora i crítica cultural Montse Otzet. Al manifest, Otzet reclama "més pressupost i una presència més sòlida de la dansa" en espais "de formació i exhibició", alhora que anima "a observar el moviment quotidià com si es tractés de dansa". Per a Otzet, el que és important no és només "dedicar a la dansa un dia internacional", sinó també "ser capaços de donar-li un espai emotiu i generós" a les vides de tothom.