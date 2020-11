Marta Aran escenifica el calvari de la violència psicològica

Què passa si una dona denuncia públicament a internet uns fets que li han passat? La protagonista de La segona Eva puja a una web de recomanacions d'hotels la seva experiència en un monestir. I el que podia semblar un gest insignificant acaba sent una bomba. La companyia El Eje posa sobre la taula així les violències invisibilitzades que hi ha a la societat i que no es denuncien perquè es minimitzen, perquè no deixen una marca física. "Tota violència és important, i s'ha de començar a dir", afirma Marta Aran. L'espectacle es basa en tres casos de maltractament psicològic que ha viscut de prop l'autora i directora, i es podrà veure de l'1 al 13 de desembre.

Qüestionament, banalització, prejudicis, exageració, vergonya són situacions que la dona haurà d'encarar. Aran assenyala la dificultat que suposa aixecar la veu, a vegades només tenint la seva paraula, havent d'enfrontar-se sola a tota una institució o fins i tot a una parella. "Les dones acaben retirant aquestes denúncies. Perquè la societat t'incita a denunciar i després et pregunta cent mil vegades: «Per què ho has fet?» I les justificacions molts cops generen els dubtes i les contradiccions d'aquestes persones. Tothom opina i poques vegades se les escolta". Marta Aran, que abans havia parlat de l'orgasme femení a Els dies mentits (amb el qual va guanyar el premi Max a l'autora revelació) i del fre professional que suposa la maternitat a La noia de la làmpada, afirma que "el feminisme ens ha fet adonar que no són problemes nostres, individuals, sinó col·lectius". L'obra també planteja "què els passa a les persones que tenen els privilegis i exerceixen aquestes violències", diu. A La segona Eva també hi té lloc el simbolisme i la iconografia religiosa; el títol fa referència a un nou dogma en clau femenina.

"L'Eva és una persona polititzada i empoderada, que lluita contra el patriarcat, però també veiem els seus dubtes, pors i contradiccions. Se sent molt sola. Ella vol denunciar, però li diuen com ho ha de fer", diu l'actriu María Hernández, que comparteix escenari amb Mar Pawlowsky, Óscar Intente i Eric Balbàs. Aquest és el tercer i últim espectacle que estrenarà al Teatre Tantarantana la companyia El Eje, que completa el seu cicle de tres anys dins el programa de suport a les companyies El Cicló. Als anteriors espectacles van parlar de l'amor a través de Röbota (servitud) i Masticar hielo.