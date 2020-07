L'entreteniment per als més petits de 'Vitamines per al cervell', amb l'ARA

260x366 Portada d'un dels títols 'Vitamines per al cervell' / ARA Portada d'un dels títols 'Vitamines per al cervell' / ARA

És important que els més petits estimulin la seva ment també a l'estiu, una època en què aquesta tasca a vegades resulta més difícil perquè les escoles estan tancades. Per això, l'ARA ofereix des de dimecres vinent i fins al 18 d'agost tres llibres d'entreteniment per a infants. Es tracta de Vitamines per al cervell, tres volums amb exercicis de càlcul, de raonament lògic, d'orientació espacial, de percepció visual i de comprensió lectora pensats perquè els lectors es converteixin en els més ràpids de la casa. La promoció es podrà aconseguir als quioscos amb el cupó del diari i cada exemplar té un cost de 4,95 euros.

Cada llibre de Vitamines per al cervell s'adreça a infants d'una edat concreta: el primer és per a nens i nenes de sis anys i es podrà obtenir del 29 de juliol al 18 d'agost, el segon és per a lectors de 7 anys i es distribuirà del 5 al 18 d'agost, i el tercer és per a infants de 8 anys i es podrà recollir del 12 al 18 d'agost. Tots tres llibres consten d'entreteniments explicats de forma molt amena perquè els lectors facin anar la ment alhora que es diverteixen amb els reptes més originals.

Com pots aconseguir la promoció?

Per adquirir la promoció hauràs de presentar al quiosc el cupó* situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible només els dies de venda (del 29 de juliol al 18 d’agost). (*) Si ets subscriptor digital et podràs descarregar el cupó a l’Espai del Subscriptor.

Preu: 4,95 € (cada llibre)