Una xarxa d’espais culturals per enderrocar totes les barreres

“Amb tot el que hem aconseguit, ara no podem fer ni un pas enrere”, afirma la directora d’Apropa Cultura, Sònia Gainza. La iniciativa, que va néixer del desig natural que l’accés als equipaments culturals no fos ni desigual ni discriminatori, s’ha convertit 12 anys després en una extensa xarxa d’espais d’arreu de Catalunya que en formen part i que van des del Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors de Barcelona fins a la Sala Planeta de Girona, el Kursaal de Manresa i el Teatre-Auditori de Sant Cugat. Entre els seus visitants, aquests equipaments compten amb persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial, gent gran, malalts crònics, immigrants i persones sense llar.

“El nostre gran objectiu és obrir tots els espais i que ells els puguin visitar amb la màxima normalitat. Per això hem creat un portal on cada usuari escull a quines activitats vol assistir”, explica Gainza. Les xifres avalen la iniciativa i demostren que el seu impacte no és menor: de tot l’aforament de la temporada als espais participants, un 2% està destinat als col·lectius d’Apropa Cultura. La directora assenyala, satisfeta, que des del 2006 han impulsat més de 216.000 experiències culturals, però afegeix que encara els queda molt camp per córrer. “Hem de consolidar i fer créixer el projecte, tant territorialment com també pel que fa als col·lectius en risc d’exclusió social. L’ideal seria anar més enllà de la cultura i arribar als esports, per exemple, o al Tibidabo”, subratlla la directora. El programa no només garanteix l’accés a teatres, museus, cinemes i sales de concerts. Apropa Cultura també ofereix formació a professionals per potenciar una relació retroactiva entre els col·lectius i els espais culturals. Per això, algunes de les propostes inclouen tallers relacionats amb cada espai per conèixer-lo des de dins. Avui, per exemple, un grup d’usuaris visitaran el Palau de la Música, assistiran a un assaig i participaran en un taller de cant coral.

Entrar també als escenaris

A l’hora d’imaginar el futur, Gainza té clar que els pròxims anys cal treballar en diverses direccions, una de les quals implica aconseguir que els col·lectius no només siguin presents a les platees amb normalitat, sinó que també tinguin accés als escenaris. “Cal concedir-los escenaris i exposicions amb professionalitat; és important que puguin ser els protagonistes”, emfatitza la directora, que recalca que “ja hi ha alguns projectes que treballen en aquesta direcció, però han de ser més”. En paral·lel, Apropa Cultura també vol aconseguir que els seus usuaris puguin accedir al món laboral del sector cultural. “Per què no poden aspirar a feines d’acomodadors, de guies, d’ajudants escènics o de realitzadors i ser més visibles? -es pregunta Gainza-. És un camí que encara hem de recórrer”.