Mapa interactiu: On resisteix millor l'interès pel Carnaval?

De la mateixa manera que les rebaixes cedeixen terreny davant del Black Friday, el Carnaval cedeix terreny davant de Halloween. En alguns llocs, però, la tradició resisteix millor que en altres. A Catalunya, al contrari que en altres zones de l'Estat, el volum d'interès de cerca del Carnaval continua per sobre del de Halloween, segons les dades de Google corresponents a l'any 2019 complet. De les cerques sobre aquests dos temes, el 54% van ser sobre el Carnaval i el 46% sobre Halloween.

Extremadura, amb un 66% de cerques sobre el Carnaval, i Galícia, amb un 60%, són les comunitats on el domini del Carnaval és més clar. També guanya, tot i que per menys diferència, a Castella i Lleó, Andalusia i Astúries. En canvi, Halloween s'imposa amb un 67% de les cerques al País Valencià, un 63% a Madrid i un 62% a l'Aragó. També queda per sobre en la resta de comunitats i en les dades globals de l'Estat.

Aquests resultats no són una excepció puntual, sinó una tendència consolidada des de fa anys. El 2010, el 2011 i el 2012 el pic de cerques del Carnaval encara era superior al de Halloween, però a partir del 2013 es van intercanviar les posicions. La moda de Halloween ja fa temps que ha deixat de ser novetat, i això ha fet que l'interès s'hagi estabilitzat i fins i tot hagi retrocedit lleugerament, però continua consolidat per sobre del Carnaval.

A més, cada vegada és més habitual disfressar-se per Halloween, i les dades d'interès de cerques també reflecteixen aquesta evolució, tot i que en aquest cas el Carnaval encara té molt avantatge. Les cerques de disfresses tenen un pic a la tardor, coincidint amb Halloween, que amb el pas dels anys és cada vegada més alt. Però el pic de principis d'any, coincidint amb el Carnaval, continua sent molt més alt.