Així s'ha disparat Netflix des de l'anunci del tancament de centres educatius

L'interès per la plataforma de streaming Netflix s'ha disparat, respecte als mateixos dies de la setmana passada, dijous a la nit i aquest divendres al matí, segons dades de Google corresponents a Catalunya.

El tancament d'escoles, instituts i universitats a causa del coronavirus, que es va anunciar dijous al migdia i ha entrat en vigor divendres al matí, ha coincidit amb l'estrena d'una nova temporada de la sèrie juvenil 'Élite', disponible des d'aquest mateix divendres.

La combinació ha comportat que l'interès per Netflix hagi augmentat lleugerament ja des de dijous a primera hora de la tarda, i més intensament al vespre i la nit, i encara molt més aquest divendres al matí.

En concret, l'interès ha augmentat al voltant d'un 35% dijous entre les 17 i les 20, al voltant d'un 50% entre les 20 i la 1 h de dijous a divendres, i al voltant d'un 120% aquest divendres entre les 10 i les 13 h.

El 6 de març ja va ser un divendres especial per a alguns joves catalans, perquè s'havia convocat una vaga d'estudiats amb motiu del Dia de la Dona, tot i que això no va afectar l'interès per Netflix, segons les dades de Google.

El tancament d'escoles també ha afectat l'audiència televisiva. Dimecres, el primer dia de tancament a la Comunitat de Madrid, l'audiència de madrilenys d'entre 4 i 12 anys es va doblar respecte a la setmana anterior i 26.000 nens madrilenys van veure 'Supervivientes' a partir de les 2 de la nit.