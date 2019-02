Ara Data: obrir la llauna no és el mateix per al Barça que per al Madrid

Dimecres el Barça va marcar el primer gol al minut 50, i en menys de mitja hora ja n'havia fet dos més. Molt sovint la sensació dels aficionats és que, un cop s'ha fet el primer gol, fer-ne un segon és molt més fàcil, que només es tracta d'obrir la lluna. ¿És realment així? ¿Es pot quantificar aquesta sensació? Hem fet un estudi amb dades històriques per intentar posar-hi llum. L'exercici consisteix en calcular què passa just després que els equips s'avancin en el marcador. Quan el Barça, el Madrid o altres equips importants marquen el primer gol del partit, ¿com varia la seva probabilitat de fer gol en els 30 minuts següents?

Amb dades recents, des de l'any 2000, el resultat és que hi ha una diferència important entre el Barça, el Madrid i l'Atlètic. Mentre el Barça augmenta la seva probabilitat de fer gol fins a un 9% en la mitja hora següent a avançar-se en el marcador, la del Madrid baixa gairebé un 7%, més fins i tot que la de l'Atlètic de Madrid, que recula poc més d'un 2%. Cal tenir en compte que estem comparant diferències respecte a la probabilitat normal de cada equip de fer gol, és a dir, no estem comptant qui fa més gols, sinó intentant descobrir qui pot estar canviant la seva manera de fer després de marcar el primer.

També hem mirat també les dades d'altres equips. L'Espanyol no apareix en aquests càlculs com un equip especulador quan guanya; de fet, la seva probabilitat de fer gol després de l'1-0 no és gaire diferent de la normal. Xoquen els resultats dels equips bascos. Mentre la Reial resulta ser un equip que augmenta clarament la seva probabilitat de fer gol després de l'1-0, fins i tot més que el Barça, l'Athletic de Bilbao cau a la banda dels que marquen menys gols que en condicions normals.

Si ampliem aquest ventall de dades fins al 1960 i ens mirem les dades per dècades apareix una enorme diferència entre les dècades dels anys 60 i 70 i les últimes. No hi ha dubte que el primer gol canviava molt més el partit llavors que actualment. Durant la dècada dels 60 per a tots aquests equips fer un gol suposava augmentar gairebé un 20% la probabilitat de fer un altre gol en la mitja hora següent; a partir dels anys 90 aquesta diferència s'ha diluït. Cadascú traurà les seves conclusions, però les dades com a mínim semblen dir-nos que el futbol s'ha tornat menys passional i més cerebral.

Els equips no queden tocats

Una altra pregunta que ens fèiem al començar aquesta anàlisi era: ¿hi ha efecte immediat a un gol? Segons el tòpic els equips que reben un gol queden tocats en els minuts següents, ¿això és cert? Per respondre a això hem trossejat aquesta mitja hora després del primer gol en grups de cinc minuts. Ara les dades ja no són per equips, sinó globals, perquè amb franges de cinc minuts dividides per equips el nombre de gols era massa poc significatiu.

Aquest tercer gràfic és potser el més complicat d'entendre. Aquí 0 és la probabilitat normal d'un equip qualsevol de fer gol en una franja de 5 minuts de partit, i l'inici del gràfic és just el moment en què es marca el primer gol. A partir d'aquí hem calculat com evoluciona la probabilitat de fer gol de l'equip que ha fet el primer gol i del que l'ha rebut per franges de 5 minuts.

Durant tota la mitja hora sempre és més probable que arribi un gol de l'equip que ha marcat primer que no pas de l'altre, però no hi ha cap salt en els minuts immediats, com potser esperàvem trobar. Les dues línies creixen gairebé igual amb el pas dels minuts. La probabilitat de fer gol de l'equip que ha marcat primer és més alta mitja hora després del gol que en els minuts immediats, no es dibuixa cap efecte immediat al gol, no hi ha ni 'momentum' ni equip tocat. La diferència entre les dues línies es pot entendre bàsicament pel fet que marcarà sempre més vegades el primer gol un equip més bo que un de més dolent. Potser el més curiós és com creixen paral·lelament les línies. Per què es dona aquest efecte? En realitat la probabilitat que hi hagi un gol en un partit no para de créixer amb el pas dels minuts, i per això el gràfic té aquesta forma.

L'últim gràfic de la peça dibuixa la probabilitat de veure un gol en un partit qualsevol per franges de 5 minuts. Gairebé en qualsevol moment de la segona part és més probable veure un gol que en la primera i la tendència és creixent i sostinguda durant gairebé tots els 90 minuts. Al final es dispara, però cal tenir en compte que l'última franja de 5 minuts inclou també els gols en temps de descompte.

L'estudi s'ha fet a partir de tots els 1-0 marcats abans del minut 60, per poder tenir 30 minuts complets de temps restant en cada cas.