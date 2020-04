Així s'uneix a l'aplaudiment de les vuit l'audiència de l'Ara.cat

L'audiència de l'Ara.cat també s'uneix a l'aplaudiment dedicat al personal sanitari cada vespre a les vuit. El nombre d'usuaris connectats a les 19.45 es manté estable fins a les 19.59, amb pujades i baixades de com a màxim un 4%, però cau un 20% de cop a les 20.00 i es manté pràcticament igual a les 20.01. Tot seguit, queda entre un 17% i un 18% per sota del nivell anterior de 20.02 a 20.03, i comença a remuntar a les 20.04. A les 20.09 ja ha recuperat el nivell original, i entre 20.10 i 20.15 queda fins i tot per sobre.

Veieu aquesta corba de consum de l'aigua? Són els veïns de l'àrea metropolitana de BCN aplaudint els sanitaris i treballadors dels serveis essencials!



Ens hi sumem, aplaudint també tota la gent que es queda a casa!

El mateix fenomen es produeix en les dades globals de trànsit d'internet i fins i tot en les del consum d'aigua. El trànsit de la xarxa de Vodafone, per exemple, passa dels 2.764 gigabits per segon de les 19.45 als 2.522 Gbps a les 20.00, una caiguda de gairebé el 9%, i torna a pujar fins a 2.726 Gbps a les 20.15. Com es pot veure en la infografia publicada a Twitter per Aigües de Barcelona, el consum d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona també baixa de manera apreciable a les 20.00.