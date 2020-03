Mapa interactiu: les ciutats on es nota més el confinament

El volum de deplaçaments ha caigut sota mínims a la majoria de grans ciutats del planeta arran del confinament pel coronavirus, que ja afecta gairebé el 38% de la població mundial. Milà, Madrid, Barcelona i Roma són les ciutats europees on la mobilitat ha baixat més, segons Citymapper, una aplicació de planificació de rutes amb dades comparables per a 38 ciutats de fora de la Xina.

Durant la setmana del 16 al 22 de març, aquestes quatre ciutats van tenir un nivell de mobilitat d’entre el 4% i el 6% del que és habitual, mentre que París es va situar en el 9% de l’habitual, Berlín en el 21% i Londres en el 36%. Als Estats Units, Nova York i Washington se situen en el 15% i el 16% de l’habitual, respectivament, malgrat que les autoritats tot just han començat a imposar restriccions.

A la resta del món, de les ciutats per a les quals hi ha dades comparables, Ciutat de Mèxic i Sao Paulo se situen en una franja mitjana, igual que Tòquio i Seül, mentre que Sydney i Melbourne han baixat però encara estan per sobre del 50%, i Moscou, Sant Petesburg i Singapur tenen nivells de mobilitat molt similars als habituals.